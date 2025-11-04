У россиян будет на пять дней больше для оплаты ЖКУ
С 1 марта 2026 года срок оплаты коммунальных услуг для россиян смещается с 10-го на 15-е число каждого месяца — платить можно будет на пять дней позже.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
По словам парламентария, перенос крайнего срока поможет сделать процесс оплаты удобнее. Многие россияне получают зарплату не в начале месяца, а ближе к 12–15 числам, и сдвиг позволит вносить платежи без спешки.
Колунов также отметил, что нововведение сократит число просрочек и начисление пеней и послужит дополнительной мерой поддержки населения.
