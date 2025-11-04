У россиян будет на пять дней больше для оплаты ЖКУ

04 ноября 2025, 15:16

Депутат Колунов: срок оплаты ЖКУ будет до 15 числа с марта 2026 года

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

С 1 марта 2026 года срок оплаты коммунальных услуг для россиян смещается с 10-го на 15-е число каждого месяца — платить можно будет на пять дней позже.