Жители Подмосковья подали свыше 111 000 заявок на компенсацию ЖКУ
С начала года жители Московской области подали более 111 000 заявок на компенсацию коммунальных платежей через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Оформить компенсацию можно онлайн — услуга доступна на регпортале в разделе «Жилье» → «Коммунальные услуги». Подать заявку могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье: многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, педагоги, работающие в сельской местности и другие категории граждан.
Чтобы получить компенсацию, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить заявление, указать реквизиты организации ЖКУ или приложить документы об оплате. Решение появится в личном кабинете в течение семи рабочих дней.
