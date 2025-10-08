Достижения.рф

Жители Подмосковья подали свыше 111 000 заявок на компенсацию ЖКУ

оригинал Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

С начала года жители Московской области подали более 111 000 заявок на компенсацию коммунальных платежей через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.



Оформить компенсацию можно онлайн — услуга доступна на регпортале в разделе «Жилье» → «Коммунальные услуги». Подать заявку могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье: многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, педагоги, работающие в сельской местности и другие категории граждан.

Чтобы получить компенсацию, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить заявление, указать реквизиты организации ЖКУ или приложить документы об оплате. Решение появится в личном кабинете в течение семи рабочих дней.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0