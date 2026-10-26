У россиянки начала сползать кожа после приема антибиотиков

26 октября 2026, 16:50

В Омске врачи спасли девушку со 100% поражением кожи после приема антибиотиков

Фото: iStock/peterscode

В Омске врачи спасли жизнь 26-летней пациентке со 100% поражением кожи после бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом сообщили представители БСМП №1 на своей странице во «ВКонтакте».