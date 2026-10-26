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У россиянки начала сползать кожа после приема антибиотиков

В Омске врачи спасли девушку со 100% поражением кожи после приема антибиотиков
Фото: iStock/peterscode

В Омске врачи спасли жизнь 26-летней пациентке со 100% поражением кожи после бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом сообщили представители БСМП №1 на своей странице во «ВКонтакте».



Девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии с обширным поражением кожных покровов всего тела. Врачи выяснили, что у нее развился синдром Лайелла — опасная для жизни аллергическая реакция, которая проявляется в виде массового некроза и отслоения эпидермиса кожи и слизистых оболочек.

Причиной стала аллергия на антибиотики, которые пациентка начала принимать самостоятельно, без назначения врача. Сначала ее состояние стабилизировали анестезиологи-реаниматологи и терапевты. Затем к лечению подключились комбустиологи ожогового центра, ежедневно проводившие лечебные перевязки, помогая коже восстанавливаться.

Благодаря слаженной работе медиков девушка полностью восстановилась. Ее уже выписали домой.

Лидия Пономарева

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