У россиянки начала сползать кожа после приема антибиотиков
В Омске врачи спасли жизнь 26-летней пациентке со 100% поражением кожи после бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом сообщили представители БСМП №1 на своей странице во «ВКонтакте».
Девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии с обширным поражением кожных покровов всего тела. Врачи выяснили, что у нее развился синдром Лайелла — опасная для жизни аллергическая реакция, которая проявляется в виде массового некроза и отслоения эпидермиса кожи и слизистых оболочек.
Причиной стала аллергия на антибиотики, которые пациентка начала принимать самостоятельно, без назначения врача. Сначала ее состояние стабилизировали анестезиологи-реаниматологи и терапевты. Затем к лечению подключились комбустиологи ожогового центра, ежедневно проводившие лечебные перевязки, помогая коже восстанавливаться.
Благодаря слаженной работе медиков девушка полностью восстановилась. Ее уже выписали домой.
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