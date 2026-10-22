Подмосковные врачи спасли пациента с острой почечной недостаточностью
Врачи Домодедовской больницы спасли жизнь 46-летнего мужчины с острой почечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациенту провели экстренное лечение с помощью гемодиализа на современном медицинском аппарате в сочетании. Эта процедура необходима людям с острой и хронической почечной недостаточностью, отравлением лекарствами, спиртами или ядами.
Изначально пациент поступил в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию. Он был очень слаб, страдал сильной одышкой и головокружением. Однако после первичного обследования врачи обнаружили у него тяжелейшую анемию и уремию. При таком состоянии почки перестают эффективно фильтровать кровь, и возникает самоотравление организма.
«Пациента оперативно перевели в анестезиолого-реанимационное отделение, где ему провели коррекцию анемии трансфузионным методом с применением донорской крови. Также ему проведена заместительная почечная терапия с помощью гемодиализа», – рассказала заместитель главврача по медицинской части Наталья Яцкова.Сейчас мужчина продолжает лечиться в терапевтическом отделении. Состояние пациента стабилизировано, однако теперь ему придется жить на заместительно-почечной терапии – с систематическим применением гемодиализа. Процедура проводится амбулаторно по полису ОМС.