Подмосковные врачи спасли пациента с острой почечной недостаточностью

22 октября 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Домодедовской больницы спасли жизнь 46-летнего мужчины с острой почечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пациенту провели экстренное лечение с помощью гемодиализа на современном медицинском аппарате в сочетании. Эта процедура необходима людям с острой и хронической почечной недостаточностью, отравлением лекарствами, спиртами или ядами.



Изначально пациент поступил в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию. Он был очень слаб, страдал сильной одышкой и головокружением. Однако после первичного обследования врачи обнаружили у него тяжелейшую анемию и уремию. При таком состоянии почки перестают эффективно фильтровать кровь, и возникает самоотравление организма.

«Пациента оперативно перевели в анестезиолого-реанимационное отделение, где ему провели коррекцию анемии трансфузионным методом с применением донорской крови. Также ему проведена заместительная почечная терапия с помощью гемодиализа», – рассказала заместитель главврача по медицинской части Наталья Яцкова.