У школы в Егорьевске провели ямочный ремонт

Фото: Юлия Андросова
Асфальтовое покрытие отремонтировали во дворе рядом со школой №12 в Егорьевске, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«В ходе ремонта рабочие полностью сняли старый асфальт, подготовили поверхность и уложили новое покрытие», — говорится в сообщении.О планах по дальнейшему проведению ямочного ремонта на территории округа Егорьевск рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Олег Лобков.
«В рамках первой волны ремонтных работ в округе планируется устранить 24 тысячи 136 квадратных метров дорожных дефектов. Ремонт уже завершён рядом с домами №№23 и 25 по Профсоюзной улице, у домов №№40 и 41 в 1-м микрорайоне и у домов №6 и №16 в 6-м микрорайоне», — сказал Лобков.Всего во дворах Московской области с начала мая устранили более 2 тысяч ям.
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Лев Каштанов