В подмосковных дворах отремонтировали более 340 тыс. квадратных метров асфальта

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 340 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и внутриквартальных проездах в Московской области в рамках планового ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сейчас во дворах Подмосковья отремонтировали свыше 340 тысяч метров асфальта, ликвидировали 1850 ям. В план по ремонту были включены адреса с изношенным покрытием, где требовался ремонт», — сказал глава областного Минчистоты Владислав Мурашов.Он отметил, что подрядчики показывают хороший темп работы в 23 подмосковных округах, включая Павлово-Посадский, Наро-Фоминский, Можайский и Реутов. Все этапы ремонта контролируют сотрудники министерства через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
Всего в Московской области планируется обновить асфальт во дворах и внутриквартальных проездах в 33 округах, общая площадь работ составляет более 575 тысяч квадратных метров.
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Лев Каштанов