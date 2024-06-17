В Подмосковье за лето отремонтируют дворы 700 тысяч жителей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области приведут в порядок дворовые территории более 700 тысяч жителей в 57 городских округах. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«До 31 августа мы завершим ремонтные работы, стартовавшие в начале июня. Они включают починку и устройство пешеходных коммуникаций и тротуаров, новых парковочных пространств, замену бордюрного камня. Многие муниципалитеты опережают график – например, Люберцы и Химки», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Больше всего ремонтных работ, по его данным, пройдёт в городских округах Люберцы (27), Воскресенск (24), Пушкинский (23), Богородский и Коломна (по 22), Орехово-Зуевский (21) и Балашиха (20).
В министерстве попросили обращаться по всем вопросам в территориальные органы управления городского округа. Их адреса и контакты можно найти на сайте министерства.
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Лора Луганская