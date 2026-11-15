У школьницы лопнуло легкое из-за вейпа
Пульмонолог Мельник: у школьницы лопнуло легкое после затяжки вейпом
У девочки-подростка лопнуло легкое после одной затяжки вейпом. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая детским пульмонологическим центром НИИ фтизиопульмонологии Светлана Мельник, видео с которой опубликовал телеграм-канал Mash.
По ее словам, школьнице стало плохо, как только она решила попробовать вейп. Медикам пришлось прокалывать грудную стенку, чтобы расправить легкое — потребовались госпитализация и дренирование.
«Это была острая ситуация, жизнеугрожающая», — отметила Мельник.Специалист также привела другой случай: у юного пациента из-за вейпа развилась дыхательная недостаточность, и его доставили в реанимацию. Биопсия легкого показала следы красящих веществ, содержащихся в жидкостях для вейпов.
Доктор объяснила, что пропиленгликоль, глицерин и различные добавки в таких жидкостях при нагревании превращаются в токсичные вещества, которые вредят дыхательным путям, легким и сердечно-сосудистой системе.