У школьницы лопнуло легкое из-за вейпа

15 ноября 2026, 18:29

Пульмонолог Мельник: у школьницы лопнуло легкое после затяжки вейпом

Фото: iStock/Oksana Lyskova

У девочки-подростка лопнуло легкое после одной затяжки вейпом. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая детским пульмонологическим центром НИИ фтизиопульмонологии Светлана Мельник, видео с которой опубликовал телеграм-канал Mash.





По ее словам, школьнице стало плохо, как только она решила попробовать вейп. Медикам пришлось прокалывать грудную стенку, чтобы расправить легкое — потребовались госпитализация и дренирование.

«Это была острая ситуация, жизнеугрожающая», — отметила Мельник.