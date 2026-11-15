В Нижнем Новгороде пожар унес жизнь одного человека

15 ноября 2026, 17:44

В Нижнем Новгороде при пожаре погибла 55-летняя женщина, могло замкнуть розетку

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижнем Новгороде произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице, унёсший жизнь одного человека. Информация о возгорании поступила в оперативные службы глубокой ночью, пишет «МК».