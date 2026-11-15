В Нижнем Новгороде пожар унес жизнь одного человека
В Нижнем Новгороде произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице, унёсший жизнь одного человека. Информация о возгорании поступила в оперативные службы глубокой ночью, пишет «МК».
По данным регионального управления МЧС, в ходе спасательной операции огнеборцы вывели из здания шесть человек, среди которых двое детей. Ещё восемь жильцов покинули дом самостоятельно до прибытия расчётов. На месте происшествия обнаружили погибшую 55-летнюю женщину.
Очаг располагался в одной из квартир, где огнём охватило 20 квадратных метров площади. К ликвидации возгорания привлекались 32 специалиста чрезвычайного ведомства.
По предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание с последующим воспламенением в электрической розетке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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