Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
Один человек пострадал при пожаре на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел в доме №18 по Халтуринской улице, где в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Прибывшие на место пожарные эвакуировали трех жильцов с верхних этажей, еще один получил травмы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в садовом доме. Трагедия произошла днем 13 ноября 2026 года в СНТ «Пеленг-Борисово».
На момент приезда огнеборцев наблюдалось открытое горение здания по всей площади, кровля частного дома прогорела и обрушилась. При разборе завалов спасатели обнаружили тело мальчика 2023 года рождения.
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