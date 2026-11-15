В Омской области произошел пожар в автоцентре — МЧС
В Омской области зафиксировали пожар в автоцентре: огонь охватил кровлю здания на площади 2,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило по адресу: Кировский район, ул. Семиреченская. Пламя распространилось по всей площади кровли.
Ранее в Нижнем Новгороде пожар унес жизнь одного человека. Погибла 55-летняя женщина. Вызов поступил в ночное время.
Кроме того, в городском округе Шуя Ивановской области загорелся частный дом. Огонь распространился на 50 «квадратов».
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