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В Омской области произошел пожар в автоцентре — МЧС

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Омской области зафиксировали пожар в автоцентре: огонь охватил кровлю здания на площади 2,4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.



По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило по адресу: Кировский район, ул. Семиреченская. Пламя распространилось по всей площади кровли.

Ранее в Нижнем Новгороде пожар унес жизнь одного человека. Погибла 55-летняя женщина. Вызов поступил в ночное время.

Кроме того, в городском округе Шуя Ивановской области загорелся частный дом. Огонь распространился на 50 «квадратов».

Никита Кротов

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