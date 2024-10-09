У советского Шерлока Холмса Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга

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Врачи диагностировали у народного артиста РСФСР Василия Ливанова опасное поражение мозга, вызванное недостатком кислорода в крови. Об этом сообщает в среду 9 октября Telegram-канал Mash.
По информации источника, у актера парализовало правую сторону тела. У звезды советского кино есть риск развития когнитивных нарушений и психических расстройств, если ситуация не улучшится.
Кроме того, СМИ сообщают о наличии признаков сердечной и дыхательной недостаточности у артиста.
Одна из наиболее известных ролей Василия Ливанова — детектив Шерлок Холмс в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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Кроме того, СМИ сообщают о наличии признаков сердечной и дыхательной недостаточности у артиста.
Одна из наиболее известных ролей Василия Ливанова — детектив Шерлок Холмс в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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Лия Мурадьян