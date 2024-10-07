Виктор Логинов назвал ошибочным решением продолжать «Счастливы вместе»

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Актёр Виктор Логинов раскритиковал продолжение сериала «Счастливы вместе», назвав ошибочным решением снимать эту историю далее, поскольку по итогу получился совершенно иной кинопродукт.
«Сериал вышел из рамок ситкома, и я считаю, что это было ошибочное решение. Это был эксперимент, получилось стандартное драмеди, которых полным-полно как на ТНТ, так и на других каналах. Персонажей загнали в рамки драмеди, в которых им тесно. Это не про нас. Мы думаем о продолжении, но именно в том, полюбившемся зрителям ключе — это будет ситком», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Логинов.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.
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