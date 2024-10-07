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Виктор Логинов назвал ошибочным решением продолжать «Счастливы вместе»

07 октября 2024, 18:49
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Актёр Виктор Логинов раскритиковал продолжение сериала «Счастливы вместе», назвав ошибочным решением снимать эту историю далее, поскольку по итогу получился совершенно иной кинопродукт.


«Сериал вышел из рамок ситкома, и я считаю, что это было ошибочное решение. Это был эксперимент, получилось стандартное драмеди, которых полным-полно как на ТНТ, так и на других каналах. Персонажей загнали в рамки драмеди, в которых им тесно. Это не про нас. Мы думаем о продолжении, но именно в том, полюбившемся зрителям ключе — это будет ситком», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Логинов.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявлял, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.

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#зрители
«Любовный треугольник»: Психоаналитик рассказала, почему Муцениеце преследует Прилучного
Психоаналитик Смолярчук: Агата возвращается к истории с Прилучным, чтобы пострадать
07 октября 2024, 18:06

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить мира. Сейчас у них проходят суды по определению места жительства для детей.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что между Павлом и Агатой нас самом деле отношения не завершены.

«Я приношу извинения Зепюр, но я максимально объективна. В этой истории получается классический любовный треугольник: Зепюр, Павел и Агата. Персонажи меняются ролями, но всем это нравится», — сообщила эксперт.

Она добавила, что Агата нарочно возвращается туда, где сожжены все мосты, чтобы возвращаться к страданиям.

«У нее уязвлено женское самолюбие, и вместо того, чтобы потратить силы, молодость, красоту, актерский талант и женскую привлекательность н новый жизненный сценарий – такой, где тебя не пинали и не обжигали, начать светлую страницу с белого листа, потому что это дает женщине прилив энергии и вдохновения, она идет туда, где сожжены все мосты. Она продолжает разрушать свое женское начало и эго, потому что от этого когда-то любимого мужчины она получает оскорбления, отвержения и тиранию. Она продолжает оставаться в этом любовном треугольнике, чтобы возвращаться к этим страданиям», — объяснила специалист.

По ее словам, эта история про созависимость и про незаконченные чувства.

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#психология
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«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
Психоаналитик Смолярчук: дети Прилучных чувствуют себя сиротами
07 октября 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

История Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжается. Пара развелась несколько лет назад, но продолжает судиться из-за алиментов. Теперь же Павел намерен забрать 11-летнего Тимофея к себе.
«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, это полный ад!» — после недавнего очередного судебного заседания высказалась Агата в своем блоге.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что эта история уже очень косвенно относится к интересам детей, и в семью должны непременно вмешаться медиаторы, занимающиеся примирением сторон.

«Эта история превратилась в фарс, в показуху. Там, где начинается имущественный спор, а именно про цифры в алиментах, хочется чисто по-человечески обратиться к матери: прекратите использовать детей как инструмент требования достойных алиментов. Мать, которая хочет сохранить психику своих детей, не должна вмешивать их в разборки взрослых. Она не имеет право им жаловаться и плакаться на то, как их отец плохой отец, она не имеет права уничижать достоинство отца», — сказала эксперт.

По ее словам, дети в этой семье сейчас абсолютно лишены опор и чувствуют предательство всего мира несмотря на то, что ходят в красивой дизайнерской одежде или отдыхают на прекрасных курортах.

«Мать выглядит слабохарактерной истеричкой, которая схватилась в борьбу за деньги, и отца рядом нет, потому что у него новая семья. Со всех сторон маленькие дети чувствуют абсолютное предательство мира. Их предали главные люди в их жизни: отец и мать. Они погрузились в свои сексуальные разборки. Дети в этот момент чувствуют себя сиротами, ощущают, что они никому не нужны», — объяснила специалист.

Она добавила, что из-за этой самой родительской войны и их постоянных недоговоренностей у детей возникает синдром смерти. Они чувствуют, что в случае опасности за них будет некому заступиться, им не на кого опереться, они видят своих слабых родителей, заключила психоаналитик.

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«Кто и кому изменял»: как развод SHAMANа связан с Мизулиной и с кем заметили в вип-ложе его жену
07 октября 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Обсуждения вокруг развода Ярослава Дронова и Екатерины Мартыновой не утихают уже неделю. По слухам, Ярослав оставил супругу ради главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Однако накануне в Сети появились фотографии Мартыновой в компании с певцом Егором Кридом. Что на самом деле произошло в отношениях знаменитой пары расскажет «Радио 1».

Взаимоотношения Мизулиной и SHAMANа

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Спекуляции о близости между певцом и главой Лиги безопасного Интернета появились ещё в прошлом году, когда Екатерина опубликовала в социальных сетях их совместное фото. С тех пор их неоднократно замечали на различных мероприятиях. Кроме того, в День народного единства они даже вместе исполнили гимн России.

Поклонники патриотичного артиста также обратили внимание на то, что в день объявления о расставании Шамана Мизулина выложила в свой телеграм-канал видео с огромным букетом, где говорит о прекрасном дне. В комментариях к постам артиста подписчики делятся наблюдениями о том, что прежде Ярослав неоднократно заявлял о симпатии к более старшим по возрасту женщинам.

«Точно он с Мизулиной. И этот букет у нее в соцсетях. Совпадение? Не думаю», — предполагают поклонники артиста.


Екатерина Мизулина: что известно


Екатерина Мизулина начала свою карьеру в качестве переводчика, впервые проявив себя на Пекинской Олимпиаде 2008 года. В 2010 году она окончила Московский государственный университет имени Ломоносова и свободно говорит на английском, китайском, немецком и индонезийском языках.

В 2015 году она переключилась на благотворительные проекты, помогая детям и многодетным семьям через Фонд Василия Великого. Спустя два года её назначили руководителем Лиги безопасного Интернета. Осенью 2018 года она возглавила Национальный мониторинговый центр помощи детям, а через год участвовала в создании учебного пособия «Безопасный Интернет». Несмотря на отсутствие собственных детей и мужа, её деятельность явно сосредоточена на детских вопросах.

В начале сентября этого года Екатерина отпраздновала своё 40-летие.


Причины развода SHAMANа


Неделю назад артист шокировал своих поклонников новостью о расставании с супругой Екатериной Мартыновой. Фанаты активно обсуждают, что могло стать причиной распада, казалось бы, крепкого брака. SHAMAN и Елена Мартынова были в браке семь лет. Из-за 14-летней разницы в возрасте в Сети возникали слухи, что артист начал отношения с успешным медиа-менеджером для продвижения своей карьеры.

Однако сам SHAMAN отмечал, что ценит жену за её поддержку и помощь, особенно в психологическом плане.

В своём Telegram-канале SHAMAN объяснил, что их отношения разрушились из-за высокой загруженности обоих. Карьера не оставила им времени на полноценную личную жизнь. Вскоре после этого появилось видео с фестиваля «Новая волна», на котором певец нежно обнимал свою коллегу по опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир» Асият Сайгидову. Это вызвало слухи о том, что проблемы в отношениях артиста и pr-менеджера могут быть связаны не только с работой.

Елена, по всей видимости, тоже решила не тяготиться прошлым.
Журналисты из «Peopletalk» заметили пока еще замужнюю женщину в компании Егора Крида. Они вместе посетили трибьют-концерт певицы Валерии. Мартынова и Крид все мероприятие пробыли в вип-ложе, а потом вдвоем покинули площадку.

«Там еще вопрос кто и кому изменял», «Променять Ярослава на Егора – это нелепость», – возмущаются поклонники SHAMANа.

Поцелуй с Мией Бойка


В начале лета в социальных сетях активно обсуждали неожиданный жест 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий. SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, внезапно остановился и поцеловал её в шею. Сначала девушка была в замешательстве, но вскоре рассмеялась и отшутилась. Тогда многие начали предполагать, что между артистами может быть нечто большее, чем просто дружба.

«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Это было неожиданно, и человек немного дернулся, поэтому поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я хотел поцеловать в щёку», – объяснил SHAMAN.

У Мии Бойко была своя версия событий.

«Я была растеряна. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась она в одном из телешоу.

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Дочь Успенской прилетела в Россию из Израиля
07 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/Sitikka

Пропавшая дочь Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина прилетела в Россию из Израиля. С ней все в порядке. Об этом пишет Mash.
По данным издания, девушка улетела из России и никому об этом не сказала. Однако 3 октября стало известно о том, что она находится в Израиле. Из-за массированной атаки Ирана она несколько дней не могла вылететь из страны. Сейчас она в России и уже встретилась с мамой.

Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.

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«Оргии без Киркорова»: дочь «поп-короля» намекнула на участие отца в секс-вечеринках Пи Дидди, что известно
07 октября 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория пошутила о том, что имя её отца оказалось в списке гостей скандальных вечеринок рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми и организации оргий. Поклонники знаменитого семейства начали предполагать, не пытается ли девочка намекнуть на то, что «король эстрады» причастен к секс-скандалу. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Дочь Киркорова сняла скандальное видео


Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников


После того как Алла-Виктория была отправлена в частную школу в ОАЭ, она стала настоящей интернет-звездой. Ее видео, особенно пародии на Киркорова, активно обсуждаются в прессе и социальных сетях. Некоторые поклонники считают, что «король эстрады» слишком давил на дочь, и теперь, находясь за границей, она ощущает себя свободнее. В то же время другие выражают опасения по поводу возможных последствий такого «самовоспитания» в будущем.

На днях девочка решила поддержать тренд «разоблачений» знаменитостей, которые посещали вечеринки американского рэпера Пи Дидди. Дочь Киркорова разыграла диалог между двумя людьми.

«"Ты видела новость про Пи Дидди? Выложили список, это пипец". "Нет, но, надеюсь, там нет моего любимого артиста". "Ну, тут много кто, лучше скажи, про кого ты конкретно". "Филипп Киркоров"», — такая беседа разворачивается в ролике Аллы-Виктории.

Затем в кадре появляется пародия на певца в исполнении девочки, а на фоне играет песня рэпера J. Cole под названием «She Knows». По информации СМИ, именно в этой композиции артист якобы намекал на осведомленность поп-звезды Бейонсе Ноулз о действиях Дидди – в том числе об устранении возможных конкурентов.


Реакция в Сети


Видео дочери Киркорова активно обсуждают в Сети. Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что новую пародию Аллы-Виктории могли заказать сам отец или его PR-специалисты. Другие воспринимают пост как очередную насмешку дочери над «поп-королем». Третьи же предполагают, что девочка может быть осведомлена о личной жизни и увлечениях Киркорова настолько, чтобы не просто шутить, а намекать на что-то большее, используя популярный тренд.

«Конечно оргии не обошлись без Киркорова», «Он еще много лет назад зашел не в тут дверь», «Какова актриса, троллит папика и смеется над ним», — негодуют комментаторы.

Фото: соцсети П. Дидди

Что известно об обвинениях Пи Дидди


Американский рэпер попал в поле зрения правоохранительных органов осенью 2023 года. Началом волны обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки из его лейбла, известной как Кассия (Кассандра Вентура). В поданном иске в Федеральный окружной суд Манхэттена она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении, включая физическое насилие, сексуальное насилие, принуждение к наркотикам и запись секса с другими мужчинами на видео.

Помимо Кассии, о незаконных действиях Пи Дидди также сообщил музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в неуплате положенного гонорара за участие в создании альбома. Lil Rod сообщил в правоохранительные органы, что долгое время проживал в доме Пи Дидди и подвергся физическому насилию: артист не смущался трогать его в интимных местах, требовал эскортниц и заставлял заниматься сексом на его глазах. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принуждал его к половым отношениям с мужчиной, предварительно опоив его алкогольными и наркотическими веществами до потери сознания.


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#киркоров
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«Обрывает все связи»: Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России
SHOT: Уехавшая за границу актриса Дапкунайте закрывает ИП в России
07 октября 2024, 10:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уехавшая за границу звезда сериала «Беспринципные» Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточнятся, что Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП в пятницу, 4 октября. Также актриса перечислила ФНС более 500 тысяч рублей задолженности.

В апреле текущего года налоговая ликвидировала детскую «Скиллз академию» Ингеборги, поскольку она никак не отчитывалась о работе в последние годы. В данном учреждении детей учили английскому языку, скорочтению и готовили к школе. Иных предприятий у Дапкунайте в РФ не осталось.

Напомним, актриса покинула страну после начала российской специальной военной операции на Украине.

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Сбежавший в Италию продюсер Меладзе взвинтил цену на виллу в Крыму

Покупатель дачи Пугачёвой отказался от сделки из-за безвкусицы и дырявой крыши
#суд
#сделки
#заявление
#ип
#актриса
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Сбежавший в Италию продюсер Меладзе взвинтил цену на виллу в Крыму
SHOT: уехавший в Италию продюсер Меладзе поднял цену на виллу в Крыму до 450 млн
06 октября 2024, 12:24

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сбежавший в Италию продюсер Константин Меладзе — старший брат певца Валерия Меладзе — поднял цену на свою виллу в Крыму до 450 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Отмечается, что этот особняк — последняя недвижимость продюсера в России.
По данным издания, с начала лета Меладзе то поднимал, то опускал цену на свой двухэтажный особняк в Гурзуфе, пока не решил все же «накинуть» 65 миллионов. Лот стоимостью почти в полмиллиарда рублей включает в себя большой бассейн, спортзал, хаммам, винную комнату и сам особняк — все на 12 сотках.

В канале отмечают, что после продажи крымской недвижимости у Константина Меладзе в России останется только лейбл «Меладзе мьюзик», в котором состоят группа «ВИА Гра», его младший брат Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Этот лейбл в прошлом году принес ему 19 млн рублей, а основной доход продюсера приходится на российские стриминговые площадки, добавляют в издании.

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Фаллоимитаторы и изнасилования: что Дана Борисова, Нюша и Лариса Лужина рассказали о закульсье шоу-бизнеса
06 октября 2024, 02:00

Истории о сексуальных домогательствах в мире шоу-бизнеса всплывают с завидной регулярностью. Те или иные звезды рассказывают о непристойных предложениях или даже изнасилованиях многолетней давности. Делают они это для хайпа или таковы реальности современного шоу-бизнеса, рассказываем в материале «Радио 1».

Подарили фаллоимитатор

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Громкой стала история экс-участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой, которая рассказала о домогательствах со стороны продюсеров коллектива.

«Сережку все любили, и никто никогда бы не подумал, что он может быть диктатором и абьюзером. Человек знает, как манипулировать людьми, и делает это очень грамотно», — рассказывала Женя в проекте «Алена, блин».

Также Огурцова рассказала, что Мельниченко вел дневник месячных участниц группы. Тогда он пояснил это тем, что это необходимо для понимания причин плохого настроения девушек. Только повзрослев Евгения поняла, что эти действия не были нормальными.Кроме того, бывшая участница «Ранеток» рассказала о настоящем сексуальном домогательстве со стороны одного из менеджеров во время концерта в Самаре.

«Один из взрослых позвал меня в свой номер, подарил фаллоимитатор и предложил присоединиться к нему и его друзьям. Мне было 16 лет, я была невинной девочкой, и вот взрослый мужик закрывает меня в своем номере. Я в слезы. Мне стало страшно. Я чудом убежала, когда между ними начались действия сексуального характера», — вспоминала Женя.

Но из группы Оргурцова тогда не ушла, а рассказала об этой истории много лет спустя.

Заставил удовлетворять вручную


Экс-солистка группы «Ленинград» певица Алиса Вокс, прославившаяся после исполнения хита про лабутены, заявила, что режиссер Максим Демченко изнасиловал ее в 17 лет во время съемок сериала «ОБЖ».

«Главный режиссер Максим Демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании. Всё это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Закончилось всё плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать. А потом, придушивая подушкой, заставил удовлетворять его вручную», — пожаловалась Вокс в рамках YouTube-шоу «Изнанка. Женщины».

Раздеться догола

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певица Нюша также столкнулась с домогательствами известного продюсера в юности в самом начале своей карьеры. Имя обидчика певица называть не стала. По ее словам, к мэтру шоу-бизнеса ее привез отец. Но когда они остались наедине, продюсер попросил девушку раздеться догола.

«Я была очень растеряна и подумала, что так надо. Он до меня не дотрагивался, только смотрел, но мне было очень неприятно», — передает 7дней.ru слова Нюши.

Харассмент в СССР

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Оказалось, что история домогательств в мире шоу-бизнеса стара как мир. Жертвой сексуальных домогательств стала и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Произошло это, конечно много лет назад, когда ей было 19 лет, но ситуация находит отклик и сейчас.

«Приехали люди с киностудии Горького в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Двое мужчин, один был помощником режиссера, насколько я помню. Они пригласили меня на переговоры в гостиницу», — поделилась воспоминаниями Лужина в интервью Sobesednik.ru.

На этих «переговорах» девушке предложили раздеться, чтобы якобы понять, подходит ли она для сцены в ванной. Тогда Лужина отказалась и ушла. Несмотря на это ее вновь вызвали на пробы. На вокзале актрису встретил человек, который прямо заявил, что Лужина должна с ним переспать, чтобы получить роль. После отказа актрису на роль так и не утвердили.

Интимные услуги взамен на работу на телевидении


Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что попала на телевидение «через постель».

«У меня не было возможности отказаться, сбежать я не могла — я ценила эту работу. Наша связь продолжалась три года, я забеременела и сделала аборт: ребенок не входил в его планы», — призналась как-то телеведущая.

Все пиар, кроме некролога


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Данко после серии заявлений о сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны продюсеров и режиссеров заявил, что многие из этих историй могут быть неправдой.

«Я уверен, что никакой серьезный продюсер или режиссер не будет никого насиловать, как бандит с большой дороги. Скорее всего, молодые и амбициозные дамы сами идут, и готовы сделать все что угодно, чтобы их изнасиловали за роль», — заявил он.

При этом музыкальный продюсер Александр Яковлев в беседе с NEWS.ru напомнил, что темы мордобоя и трусов остаются самыми животрепещущими и востребованными у публики.

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Покупатель дачи Пугачёвой отказался от сделки из-за безвкусицы и дырявой крыши
05 октября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/bastan

Сделка по продаже дачи Аллы Пугачёвой в Солнечногорске сорвалась. Потенциальный покупатель отказался от идеи приобрести объект недвижимости из-за безвкусно сделанного ремонта и протекающей крыши.
Мужчина уже планировал внести задаток, но после посещения дачи вместе с экспертами по недвижимости передумал, передаёт телеграм-канал Mash. К тому же, его близким не понравилось, как на объекте произведён ремонт. Напрасно риэлторы убеждали их, что в мебель, канделябры и дизайн вложено целое состояние. По мнению несостоявшихся покупателей, такой стиль безнадёжно устарел, да и не отличается особым вкусом.

Сейчас агенты по недвижимости ищут новых покупателей, но пока безуспешно. Ценник заявлен в 125 миллионов рублей, но за срочность продавцы готовы подвинуться до 100 миллионов. За эти деньги новым владельцам достанется дом в четыре этажа, один из которых подземный, площадью в 760 квадратных метров. Особняк выполнен в классическом дворцовом стиле. Также прилагаются участок 80 соток с береговой линией, кинотеатр, бассейн и хамам, камины, бар и даже лифт. Бывшая Примадонна готова лично приехать в Россию, чтобы подписать документы.

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