Продюсер Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках»

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Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.
«Мне кажется, снять сериал про «Иванушек» — очень хорошая идея. Становление группы — интересная история. Написание песен известными авторами, их исполнение, популяризация. У «Иванушек» была очень интересная история. Я думаю, этот сериал будет иметь определенные рейтинги и станет интересен зрителю», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.
Ранее актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».
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