У супругов после 33 лет брака одновременно обнаружили онкологию

09 декабря 2025, 10:59

Metropoles: В Бразилии у супругов после 33 лет брака одновременно нашли рак

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В Бразилии мужчине по имени Орлиан Оливейра Фрота и его жене, которые состоят в браке уже на протяжении 33 лет, врачи одновременно диагностировали рак. Об этом сообщает издание Metropoles.