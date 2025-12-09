У супругов после 33 лет брака одновременно обнаружили онкологию
В Бразилии мужчине по имени Орлиан Оливейра Фрота и его жене, которые состоят в браке уже на протяжении 33 лет, врачи одновременно диагностировали рак. Об этом сообщает издание Metropoles.
Фрота обратился к врачам для обследования перед марафоном. В ходе диагностики у него обнаружили рак простаты. Примерно в это же время его жена прошла маммографию, которая выявила злокачественное новообразование в груди.
Для лечения мужчины использовали роботизированную хирургию и лучевую терапию. Его супруге провели операцию по удалению молочной железы. В итоге оба пациента достигли ремиссии, но женщина продолжает регулярно проходить медицинские осмотры для раннего выявления возможного рецидива.
Фрота поделился, что болезнь не ослабила их отношения, а наоборот, укрепила.
Читайте также: