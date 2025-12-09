В Госдуме призвали перевести россиян на удалёнку из-за вспышки гриппа
Работодателям стоит рассмотреть временный перевод сотрудников на удалённую работу в регионах с эпидемическим подъёмом гриппа. Так считает депутат Государственной думы Алексей Куринный.
По его словам, временное введение удалённой работы позволит избежать мест большого скопления людей, что снизит риски заражения.
«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус», — сказал Куринный в разговоре с Life.ru.
Он отметил, что работодатели не всегда приветствуют удалённый формат работы. А эпидемический подъём наблюдается не во всех регионах сейчас. Тем не менее, при наличии подобной возможности, депутат посоветовал какое-то время поработать из дома.