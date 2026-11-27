У таежной отшельницы–старовера Лыковой пропала единственная собачка
У таежной отшельницы Агафьи Лыковой пропала единственная собака. Об этом рассказал РИА Новости её духовный наставник иерей Игорь Мыльников.
Напомним, что Агафья Лыкова — последняя живая представительница семьи староверов Лыковых, которая находилась в изоляции с 1937 года.
Геологи нашли семью в Западных Саянах в 1978 году. К тому момент Лыковых было пятеро: глава семейства Карп, сыновья Саввин и Димитрий, а также дочери Наталья и Агафья, которой сейчас примерно 81 год. Она до сих пор остаётся в глухой хакасской тайге, где живёт на заимке у реки Еринат.
По словам Мыльникова, Агафья чувствует себя хорошо, дела у неё в порядке. Правда, недавно приключилась беда — исчезла собачка.
«Ушла по насту и не вернулась. Тайга сурова. Сейчас подыскивают новую», — объяснил собеседник агентства.Он уточнил, что Лыкова слишком сильно из-за пропажи животного не печалится: главной отрадой для неё остаётся молитва. Мыльников также рассказал, что в настоящий момент продолжается поиск помощника для отшельницы.