27 ноября 2026, 05:45

Иерей Мыльников: У таежной отшельницы Агафьи Лыковой пропала единственная собака

Фото: iStock/cpjanes

У таежной отшельницы Агафьи Лыковой пропала единственная собака. Об этом рассказал РИА Новости её духовный наставник иерей Игорь Мыльников.





Напомним, что Агафья Лыкова — последняя живая представительница семьи староверов Лыковых, которая находилась в изоляции с 1937 года.



Агафья Лыкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов) Геологи нашли семью в Западных Саянах в 1978 году. К тому момент Лыковых было пятеро: глава семейства Карп, сыновья Саввин и Димитрий, а также дочери Наталья и Агафья, которой сейчас примерно 81 год. Она до сих пор остаётся в глухой хакасской тайге, где живёт на заимке у реки Еринат.



По словам Мыльникова, Агафья чувствует себя хорошо, дела у неё в порядке. Правда, недавно приключилась беда — исчезла собачка.



«Ушла по насту и не вернулась. Тайга сурова. Сейчас подыскивают новую», — объяснил собеседник агентства.