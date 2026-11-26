«Жила по сценарию Димы»: Полина Диброва откровенно рассказала о 16 годах брака
Полина Диброва призналась, что во время брака доверяла взглядам Дмитрия Диброва
Полина Диброва призналась, что за 16 лет брака с телеведущим Дмитрием Дибровым во многом жила по его сценарию. В интервью на YouTube-канале Наталии Меркуловой многодетная мама рассказала, что принимала предложенный супругом уклад семейной жизни и доверяла его мнению.
При этом Полина подчеркнула, что не жалеет о прожитых вместе годах. Несмотря на расставание, она с теплом относится к этому периоду и не хотела бы вычеркнуть или изменить ни одного дня их совместной жизни.
«Я как будто жила по некоему сценарию… Если сейчас признаться, это был сценарий Димы. Потому что он прекрасный рассказчик. И достаточно правильный мужчина, которому ты веришь», — поделилась Диброва.После развода дети пары остались жить с обоими родителями. Старший сын, 16-летний Александр, живёт с отцом, а младшие Фёдор и Илья переехали к матери. По словам Полины, братья продолжают видеться и ежедневно общаться: они учатся в одной школе, а дома бывших супругов расположены недалеко друг от друга.