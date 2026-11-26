26 ноября 2026, 22:29

Полина Диброва призналась, что во время брака доверяла взглядам Дмитрия Диброва

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва призналась, что за 16 лет брака с телеведущим Дмитрием Дибровым во многом жила по его сценарию. В интервью на YouTube-канале Наталии Меркуловой многодетная мама рассказала, что принимала предложенный супругом уклад семейной жизни и доверяла его мнению.





При этом Полина подчеркнула, что не жалеет о прожитых вместе годах. Несмотря на расставание, она с теплом относится к этому периоду и не хотела бы вычеркнуть или изменить ни одного дня их совместной жизни.





«Я как будто жила по некоему сценарию… Если сейчас признаться, это был сценарий Димы. Потому что он прекрасный рассказчик. И достаточно правильный мужчина, которому ты веришь», — поделилась Диброва.