Российский турист упал с 15-го этажа в бассейн в Паттайе и выжил
Российский турист выжил после падения с 15-го этажа в бассейн в Паттайе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 30-летний мужчина упал с высоты 30–40 метров и оказался в бассейне на уровне четвёртого этажа. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии: турист оставался в сознании, но едва мог связно говорить. Точные обстоятельства происшествия устанавливают.
По предварительной версии полиции, перед инцидентом россиянин употребил наркотики и алкоголь, а затем зашёл в ремонтируемое помещение на 15-м этаже без окон и ограждений. Там он, предположительно, потерял равновесие и упал с высоты. В квартире туриста обнаружили предметы для употребления каннабиса, а на этаже, с которого мужчина свалился — бутылку спиртного, складной стул, одежду и обувь.
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