27 ноября 2026, 05:14

SHOT: 30-летний российский турист чудом выжил после падения с 15-го этажа в Паттайе

Фото: iStock/littlekop

Российский турист выжил после падения с 15-го этажа в бассейн в Паттайе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.