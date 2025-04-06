Маргарита Симоньян: ожидание возвращения супруга из комы, работа за двоих и ответственность за большую семью

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Сегодня свой 45-й день рождения празднует Маргарита Симоньян — известная российская журналистка, руководитель медиапроектов и общественный деятель.
Маргарита Симоньян не только успешно занимается журналистикой, но и счастлива в личной жизни. Она замужем за телеведущим Тиграном Кеосаяном и воспитывает троих детей. О том, как сейчас живет главный редактор телеканала RT, читайте в материале «Радио 1».
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре 6 апреля 1980 года. У неё есть младшая сестра Алиса. Их отец, Симон, был выдающимся специалистом по ремонту холодильников, а мать, Зинаида, занималась продажей цветов на рынке. Армянская семья жила в скромных условиях, но родители старались дать детям всё необходимое для полноценного развития и благополучия.
Маргарита до 10 лет жила в старом доме на улице Гоголя без водопровода, канализации и газа, а воду приходилось носить ведрами.
Сейчас же все по-другому. После появления на свет второго ребёнка в семье, Тигран Кеосаян решил улучшить жилищные условия своей семьи. Он приобрёл двухэтажный дом площадью 350 квадратных метров, расположенный на участке в 13 соток в элитном посёлке «Княжье озеро», расположенном в Подмосковье.
Такой большой дом, по словам Симоньян, не для одной их семьи. В их доме живут одиннадцать человек родственников, не считая преподавателей и нянь. В просторном доме постоянно проживают мама Маргариты и мама Тиграна. Здесь также часто можно встретить сестру Маргариты и её дядю с супругой. Кроме того, нередко навещают и другие члены семьи с обеих сторон. В общем, типичная большая армянская семья.
Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @tigrankeosayan)
В первых числах января стало известно о трагическом событии — Тигран Кеосаян впал в состояние комы после того, как пережил клиническую смерть.
Сейчас медики делают всё возможное, чтобы вернуть Тиграна Кеосаяна к жизни, а близким остается лишь надеяться на профессионализм врачей.
Руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах восстановления Кеосаяна, который находится в коме уже долгое время и пережил клиническую смерть. По его словам, шансы на выздоровление зависят от множества факторов, и что если поражение мозга было незначительным, а кома и клиническая смерть длились недолго, то вероятность восстановления высока.
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
В течение почти полутора месяцев программа «Международная пилорама» не транслировалась на телеканале НТВ, но 22 февраля ситуация изменилась. В установленное время зрители увидели выпуск нового шоу «Ч.Т.Д.», которое ведёт Маргарита Симоньян. Это её авторский проект, ранее доступный на различных онлайн-платформах.
Это будет программа о Великой Отечественной войне. Симоньян подчеркнула, что в своих передачах она будет обсуждать не острые темы, связанные со Сталиным и другими спорными политическими фигурами, а сосредоточится на жизни обычных людей.
Журналистка не теряет оптимизма, продолжая работать в своей сфере и выражать общественно-политическую позицию. Она в курсе всех событий, ведёт блог и регулярно появляется на телевидении. У неё трое детей, которым она уделяет много внимания. Но не обходится и без поддержки близких.
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Большая армянская семья
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре 6 апреля 1980 года. У неё есть младшая сестра Алиса. Их отец, Симон, был выдающимся специалистом по ремонту холодильников, а мать, Зинаида, занималась продажей цветов на рынке. Армянская семья жила в скромных условиях, но родители старались дать детям всё необходимое для полноценного развития и благополучия.
Маргарита до 10 лет жила в старом доме на улице Гоголя без водопровода, канализации и газа, а воду приходилось носить ведрами.
Сейчас же все по-другому. После появления на свет второго ребёнка в семье, Тигран Кеосаян решил улучшить жилищные условия своей семьи. Он приобрёл двухэтажный дом площадью 350 квадратных метров, расположенный на участке в 13 соток в элитном посёлке «Княжье озеро», расположенном в Подмосковье.
Такой большой дом, по словам Симоньян, не для одной их семьи. В их доме живут одиннадцать человек родственников, не считая преподавателей и нянь. В просторном доме постоянно проживают мама Маргариты и мама Тиграна. Здесь также часто можно встретить сестру Маргариты и её дядю с супругой. Кроме того, нередко навещают и другие члены семьи с обеих сторон. В общем, типичная большая армянская семья.
Болезнь супруга
Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @tigrankeosayan)
В первых числах января стало известно о трагическом событии — Тигран Кеосаян впал в состояние комы после того, как пережил клиническую смерть.
«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — цитирует слова журналистки starhit.ru.
Сейчас медики делают всё возможное, чтобы вернуть Тиграна Кеосаяна к жизни, а близким остается лишь надеяться на профессионализм врачей.
Руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах восстановления Кеосаяна, который находится в коме уже долгое время и пережил клиническую смерть. По его словам, шансы на выздоровление зависят от множества факторов, и что если поражение мозга было незначительным, а кома и клиническая смерть длились недолго, то вероятность восстановления высока.
Робота за двоих
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
В течение почти полутора месяцев программа «Международная пилорама» не транслировалась на телеканале НТВ, но 22 февраля ситуация изменилась. В установленное время зрители увидели выпуск нового шоу «Ч.Т.Д.», которое ведёт Маргарита Симоньян. Это её авторский проект, ранее доступный на различных онлайн-платформах.
«Здравствуйте, сограждане. Много лет в это время на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Но, наверное, некоторые из вас знают, что он в коме – у него была остановка сердца, и два месяца мы ждём возвращение в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, на его пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернётся, но это будут совсем другие выпуски. Ведь у меня нет никакого чувства юмора, никакого обаяния, никакой искромётности, как у Тиграна», – говорила с экрана Маргарита Симоньян.
Это будет программа о Великой Отечественной войне. Симоньян подчеркнула, что в своих передачах она будет обсуждать не острые темы, связанные со Сталиным и другими спорными политическими фигурами, а сосредоточится на жизни обычных людей.
Симоньян сейчас
Журналистка не теряет оптимизма, продолжая работать в своей сфере и выражать общественно-политическую позицию. Она в курсе всех событий, ведёт блог и регулярно появляется на телевидении. У неё трое детей, которым она уделяет много внимания. Но не обходится и без поддержки близких.
«Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы — это все: бабушки, тети, дяди… Мне кажется, дети лет до трех не понимают, кто из нас мама. И вообще считаю, что из всех вещей, которыми я занималась с детства, уход за младенцем — это самое тяжелое. Я восхищаюсь женщинами, которые делают это сами», — цитирует слова Симоньян издание parents.ru.
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Елена Генералова