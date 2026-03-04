У телеведущего Такера Карлсона украли партию снюса на 7,9 миллионов долларов
У телеведущего Такера Карлсона украли крупную партию снюса стоимостью около 7,9 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ.
По информации издания, со склада в Южной Калифорнии пропали 378 тысяч банок никотиновых паучей бренда ALP Pouches. Продукцию планировали реализовать, она хранилась в грузовике на территории склада.
Следствие установило, что неизвестный мужчина проник в помещение, предъявив сотрудникам документы, похожие на удостоверение работника. После этого он сел в грузовик с коробками и уехал в сторону штата Кентукки.
Карлсон объявил награду в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении украденного груза и автомобиля. Полиция продолжает расследование произошедшего.
