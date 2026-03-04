В Индонезии россиянку унесло в океан в последний день отпуска
Россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска после того, как её унесло сильным течением в океан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, 51-летняя Людмила из Москвы почти месяц отдыхала за границей вместе с друзьями. В последний день поездки они отправились на пляж Парангтритис. Женщина на несколько минут отошла от компании, чтобы сфотографироваться с лошадьми на берегу и искупаться.
Когда туристка долго не возвращалась, друзья начали её искать. Очевидцы рассказали, что женщину унесло мощным течением в открытый океан. Она пыталась звать на помощь и махала руками.
Спасатели вытащили пострадавшую из воды уже без сознания. На месте ей провели сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.
Пляж Парангтритис известен сильными волнами и опасными подводными течениями, из-за которых местные жители не рекомендуют там купаться. Людмила много путешествала и более 15 лет работала экскурсоводом в московских и подмосковных музеях. Сейчас её родственники занимаются организацией перевозки тела в Россию.
