Россиянин хотел вывезти из страны крупную сумму в кармане и в ботинке

04 марта 2026, 12:05

ФССП: Пскович хотел вывезти из страны крупную сумму в кармане и в ботинке

Фото: istockphoto/by sonmez

Федеральная служба судебных приставов сообщила о взыскании штрафа с жителя Пскова, который попытался вывезти из России незадекларированную валюту. Об этом пишет «Российская газета».