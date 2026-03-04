Россиянин хотел вывезти из страны крупную сумму в кармане и в ботинке
Федеральная служба судебных приставов сообщила о взыскании штрафа с жителя Пскова, который попытался вывезти из России незадекларированную валюту. Об этом пишет «Российская газета».
Как уточнили в ведомстве, 31-летний мужчина направлялся через пункт пропуска Куничина Гора и пытался провезти €10 900 (примерно $11 500), спрятав деньги. Основную часть — во внутреннем кармане куртки в конверте, а остальное — в ботинке.
На границе его остановили сотрудники таможни. По правилам через границу можно перемещать сумму, эквивалентную до $10 000, при обязательном декларировании, однако пскович не только превысил лимит, но и попытался скрыть денежные знаки.
Суд признал его виновным в сокрытии товаров от таможенного контроля и назначил штраф около 560 тыс. рублей. При этом саму валюту вернули владельцу.
После неоплаты пристав начислил исполнительский сбор в 39 тысяч рублей, ограничил должника в праве выезда за границу, запретил регистрационные действия с квартирой и арестовал банковские счета. В итоге задолженность погасили, исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.
