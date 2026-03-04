Учительница совратила школьника и подала на него заявление
Педагога из Канады обвиняют в насилии над учеником школы, где она работала. Об этом сообщает CBS.
По данным издания, 42-летняя Бетани Тумбс занимала должность специалиста по профориентации. Пострадавшего описывают как подростка с особыми потребностями и непростым прошлым. Его точный возраст не раскрывается, однако известно, что ему не исполнилось 16 лет.
Как утверждается, общение началось после того, как школьник стал пропускать занятия. Тумбс проводила с ним индивидуальные консультации и даже подвозила в школу, чтобы он не прогуливал. Позже, когда успеваемость и посещаемость улучшились, женщина, по версии следствия, начала развращать подростка. Они встречались и проводили время вместе несколько раз в неделю.
Сообщается, что между ними произошёл конфликт, во время которого ученик ударил Тумбс. Спустя несколько недель он снова проявил агрессию.
После этого женщина обратилась в полицию. В ответ подросток вместе с родителями также подал заявление, заявив о сексуальном насилии со стороны педагога. Эпизод с избиением до суда не дошёл, однако по факту развращения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Тумбс утверждала, что отношения были по обоюдному согласию, и признала вину.
