В Курске задержан топ-менеджер по делу о строительстве оборонных сооружений

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Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее по этому делу был заключён под стражу другой топ-менеджер корпорации Игорь Грабин. В прошлом году он занимал должность заместителя генерального директора компании. Следствие считает, что Грабин оплатил договор с подрядчиком на строительство фортификационных сооружений, которые возвела другая организация.
Таким образом, бюджету был нанесён ущерб на сумму более 173 миллионов рублей. Следователи считают, что Лукин был причастен к махинациям. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, коррупция на строительстве оборонительных линий находится за гранью добра и зла.
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Таким образом, бюджету был нанесён ущерб на сумму более 173 миллионов рублей. Следователи считают, что Лукин был причастен к махинациям. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, коррупция на строительстве оборонительных линий находится за гранью добра и зла.
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Александр Бойцов