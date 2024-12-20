«Ведомости»: Генпрокуратура хочет взыскать с Фугала 8,5 миллиарда рублей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления на территории РФ. Об этом она заявила в ходе эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».