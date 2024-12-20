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«Ведомости»: Генпрокуратура хочет взыскать с Фугала 8,5 миллиарда рублей

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Генеральная прокуратура РФ направила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ведомство требует взыскать с него в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов.


Речь идёт о средствах, которые чиновник незаконно заработал в период с 2007 по 2020 год, когда занимал должность губернатора Хабаровского края. Судом и следствием было установлено, что экс-глава региона контролировал бизнес, находясь на государственной административной службе, получал от него доходы и не вносил деньги, полученные в результате предпринимательской деятельности, в налоговую декларацию.

Кроме контроля за оборотом продукции металлопроката, Фургал имел доли в уставных капиталах нескольких компаний и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц. Его также признали виновным в организации двух убийств и покушениях на убийства конкурентов в 2004-2005 годах. Суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам лишения свободы.

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#суд
#деньги
#бизнес
#доходы
#губернатор
#хабаровский край
В Подмосковье упростили получение решения по проекту планировки территории
20 декабря 2024, 09:51

Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-сервис для застройщиков по получению решения о подготовке территории на портале госуслуг Московской области стал удобнее в использовании: к нему подключили предпроверку и автозаполнение, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Теперь подключённые к этой услуге «умные сервисы» автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что на региональном портале постоянно ведётся работа по оптимизации услуг и с начала года было оптимизировано 200 из них.

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#подмосковье
#московская область
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В Ленинском округе завершилось строительство школы на 1100 мест
20 декабря 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, построили в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Четырёхэтажная школа общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположена между корпусами «Нестеров» и «Левитан». Здание разделено на два блока: для начальной школы — на 400 учеников и для средней и старшей школы — на 700 учеников. В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и два спортивных зала, медпункт, кабинеты логопеда и психолога, а также столовая на 550 мест», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудована спортивная зона с площадками для футбола, волейбола и баскетбола, установлено также несколько детских игровых площадок.

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#строительство
#минжилполитики мо
#ленинский городской округ
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В Егорьевске специалисты дорожной службы отремонтировали дорожные знаки и освещение
20 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Егорьевск на региональных трассах специалисты Мосавтодора выполнили работы по содержанию в зимний период, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работники дорожной службы очистили от снега и обработали противогололёдным материалом дороги округа, в том числе на улицах Советская и Карла Маркса, а также на Шоссейной улице в деревне Тимшино и на дорогах в деревнях Василенцево и Летово.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения они привели в надлежащее состояние светофорный объект в шестом микрорайоне Егорьевска. Также они восстановили работу линий наружного освещения на улицах Антипова, Хлебникова, Бронницкая, Советская в Егорьевске, на улице Совхозная в деревне Клеменово и в деревне Суханово.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится на регулярной основе, при этом особое внимание уделяется качеству покрытия, пешеходных зон и элементов инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения: светофоров, линий освещения, ограждений и дорожных знаков.

Кроме того, ремонтные работы и уборка территорий осуществляются регулярно, а контроль за их выполнением осуществляется с использованием специализированной системы планирования дорожных работ (СКПДИ).

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#дороги
#уборка
#безопасность
#работники
#подмосковье
#егорьевск
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В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов
20 декабря 2024, 08:34

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову письмо с предложением обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Об этом пишет ТАСС.
«Одним из предложений фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам», — говорится в документе.

Миронов отметил, что необходимо определить, какие продукты можно передавать в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества, чтобы они не были с истекшим сроком годности. При этом он предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые захотят принять участие в фудшеринге.

В разговоре с ТАСС Миронов отметил, что торговые сети и небольшие магазины массово отправляют на свалку товары первой необходимости с истекающим сроком годности, такие как хлеб, молоко, фрукты и овощи.

Особенно остро проблема утилизации продуктов заметна в новогодние праздники, добавил Миронов. Он пояснил, что магазины завозят продукты с большими излишками и не успевают распродавать их до окончания срока годности, после чего выбрасывают.

Таким образом, Миронов считает, что с помощью предложенных мер можно сократить количество отходов и помочь нуждающимся.

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Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления
20 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/FabrikaCr

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления на территории РФ. Об этом она заявила в ходе эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления» — сказала Симоньян.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с замедлением YouTube во время прямой линии главы государства.

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#владимир путин
#youtube
#маргарита симоньян
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В России назвали самые желанные подарки на Новый год
20 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/aaalll

Россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на новый год. Этим поделились в «Лента.ру» со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований ORO.
Согласно опросу тысячи респондентов выяснилось, что самым желаемым подарком на Новый год являются деньги. Такой ответ дали 12% респондентов. Также в лидерах телефоны, которые выбрали 6% опрошенных, и путешествия с 5% результатом.

В общей сложности планируют дарить подарки 87,7 % россиян. Самыми популярными стали салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», которые выбрали почти 82% респондентов. Всего Новый год ждут 67% опрошенных. Нейтрально к празднику отнеслись 30,5%, а совсем не ждут праздника 2,4% россиян.

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#деньги
#телефоны
#новый год
#подарки
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Подмосковные ветеринары рассказали, от чего вакцинировать домашних животных
19 декабря 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Вакцинацию домашних животных лучше начинать с 8-12 недель жизни. Об этом со ссылкой на подмосковных ветеринаров сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как напомнили в министерстве, вакцинация – один из важнейших аспектов сохранения здоровья питомцев. Кроме того, она помогает предотвратить инфекционные заболевания, которые могут быть опасны и для людей.
«Профилактику заболеваний четвероногих лучше начинать с 8-12 недель жизни. Раньше не стоит: до этого возраста у них сохраняется иммунитет, полученный от матери. Перед процедурой нужно пройти осмотр у ветеринара, убедиться, что у питомца есть ветеринарный паспорт, провести обработку от блох и глистов», – отметили в ведомстве.
Для домашних питомцев обязательна вакцинация от бешенства. Кошек стоит привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза, собак – от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Грызунов рекомендовано вакцинировать против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют своевременно прививать своих любимцев и внимательно следить за их здоровьем.

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Путин на Прямой линии поделился анекдотом про слово из трёх букв в кроссворде
19 декабря 2024, 22:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв.
Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.

«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!»», — обратил внимание Владимир Путин, обращаясь к автору вопроса.

Лидер российского государства отметил, что если арктические льды начнут таять, то под воду, возможно, уйдут и российские населённые пункты. Он добавил, что в Российской Федерации на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые посёлки и города.

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#арктика
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Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»
19 декабря 2024, 21:36

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Вопросы, прозвучавшие во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», крайне важны для жизни каждого региона, в том числе и Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все темы, связанные с СВО, – выплаты, реабилитация и документы – у нас курирует филиал Госфонда «Защитники Отечества». Мы понимаем, насколько важно оказывать внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, основные вопросы по Московской области относились к темам здравоохранения, транспорта, ветхого и аварийного жилья. Что касается здравоохранения, власти Подмосковья стараются модернизировать первичное звено и открывать современные медицинские центры.
«Сейчас строим большую больницу в Балашихе. Этот проект поддержал президент. Открыть планируем в 2027 году. Медицинский комплекс на 1 тыс. коек в Мытищах начнём строить в следующем году. У нас успешно работает новый Детский центр им. Рошаля. С августа лечение там прошли 32,5 тыс. детей. Также развиваем телемедицину, чтобы разгрузить первичное звено», – перечислил глава региона.
Он добавил, что благодаря программе расселения в Московской области было досрочно расселено жильё, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас в регионе действует программа реновации. Цель – расселить всех жильцов безнадёжно устаревших домов.

Комментируя тему транспорта, Воробьёв заявил, что сегодня на маршруты вышли 200 новых автобусов.
«Постоянно увеличиваем количество транспортных средств там, где видим особую загрузку. Это Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск и Домодедово. Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», – подчеркнул глава области.
Он также напомнил, что в конце этого года удалось открыть ряд стратегически важных дорог, таких, как Мытищинская хорда. На очереди – обход Малых Вязём.
«Что касается Королёва, вопрос прозвучал в эфире от Дмитрия Маслака – журналиста и жителя города. Это один из округов, где мы реализуем программу реновации. За три года расселим все дома, в которых уже невозможно жить. Третий выезд из Королёва – через Лосиный остров, Дмитрий был абсолютно прав. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей города. Наша задача – выйти на стройку в первом полугодии следующего года. Это позволит кардинально разгрузить город. Мы за это бьёмся и стараемся вас не подвести», – заключил Андрей Воробьёв.
Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания Дмитрий Маслак попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.


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#сво
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