«Ведомости»: Генпрокуратура хочет взыскать с Фугала 8,5 миллиарда рублей

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Генеральная прокуратура РФ направила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ведомство требует взыскать с него в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов.
Речь идёт о средствах, которые чиновник незаконно заработал в период с 2007 по 2020 год, когда занимал должность губернатора Хабаровского края. Судом и следствием было установлено, что экс-глава региона контролировал бизнес, находясь на государственной административной службе, получал от него доходы и не вносил деньги, полученные в результате предпринимательской деятельности, в налоговую декларацию.
Кроме контроля за оборотом продукции металлопроката, Фургал имел доли в уставных капиталах нескольких компаний и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц. Его также признали виновным в организации двух убийств и покушениях на убийства конкурентов в 2004-2005 годах. Суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам лишения свободы.
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Александр Бойцов