У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей

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430 детей были изъяты из украинских семей в европейский странах, сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.
Отмечается, что 122 случая были зафиксированы в Германии, 39 – в Польше, по 20 – в Норвегии и Испании. Директор службы Василий Луцк объяснил, что среди причин изъятия детей – незнание законов европейских стран и разное отношение к воспитанию детей.
Он добавил, что детей также могут забирать из дома по объективным причинам, например, когда у одного из родителей проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы сосредоточены на поиске родственников или законных представителей, готовых принять ребенка и заботиться о нем в будущем.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы требуют от России вернуть детей, изъятых в Евросоюзе.
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«Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка одного, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», – объяснил эксперт.
Он добавил, что детей также могут забирать из дома по объективным причинам, например, когда у одного из родителей проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы сосредоточены на поиске родственников или законных представителей, готовых принять ребенка и заботиться о нем в будущем.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы требуют от России вернуть детей, изъятых в Евросоюзе.
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Александр Климов