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Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

02 августа 2024, 02:27
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Семья американца Марка Фогела, осужденного за торговлю наркотиками в России, обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии, поскольку его имени нет в списке обмена заключенными, передает ТАСС.
«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела», – отмечается в заявлении.

Родственники американца подчеркнули, что такая несправедливость и безразличие неприемлемы. По их словам, Фогел не является богатым, известным или влиятельным гражданином, поэтому «власти Соединенных Штатов не предприняли попытку побороться за его возвращение на родину».



Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена пленными, приземлился в московском аэропорту Внуково из Анкары. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.

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#сша
#россия
#владимир путин
#аэропорт внуково
В Германии заявили о навязывании Россией Западу своих условий обмена заключенными
Die Welt: Россия навязала Западу собственным условия обмена заключенными
02 августа 2024, 03:10

Фото: iStock/Sven Loeffler

России удалось навязать Западу условия в рамках исторического обмена политзаключенными. Это двойная победа Москвы, пишет немецкая газета Die Welt.
«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», – пишет издание, отмечая, что это может создать опасную ситуацию в будущем.

Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена заключенными, приземлился в московском аэропорту Внуково из Анкары. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.

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#сша
#россия
#германия
#аэропорт внуково
#президент
#владимир путин
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В посольстве рассказали о психологическом давлении на вернувшихся заключенных
Посольство РФ в США: на вернувшихся россиян оказывали психологическое давление
02 августа 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Россияне, вернувшиеся на родину в результате обмена заключенными, испытывали давление, но сохранили патриотизм, заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.
«То, что вам пришлось пережить, сложно представить обычному человеку. Знаем не понаслышке, какую стойкость и мужество вы проявляли под постоянным психологическим давлением и порой в немыслимых условиях содержания. При этом сохранили патриотизм и любовь к России», – говорится в сообщении посольстве.

В дипломатической миссии также выразили уверенность, что заключенные вдали от родины «через свои сердца пропускали события, связанные со специальной военной операцией» и сочувствовали солдатам на передовой.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Президент России Владимир Путин пообещал наградить вернувшихся государственными наградами.

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#владимир путин
#президент
#сша
#россия
#посольство
#сво
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В США заявили о вымирании украинского народа
Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о вымирании украинского народа
02 августа 2024, 02:33

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому судье Эндрю Наполитано на YouTube заявил о вымирании украинского населения.
«Правительство Украины находится на последнем издыхании. Украинский народ откровенно вымирает. У них больше нет людей, и вытаскивать их из-за границы не очень хорошо получается», – отметил эксперт.

Макгрегор также выразил мнение, что Европа распадается и что окончание этого процесса – лишь вопрос времени. Остановить его можно только путем устранения глобалистских элит, которые ведут страны в пропасть.

Бывший советник Пентагона считает, что в Берлине, Париже и других городах постепенно появятся новые правительства.

Ранее Макгрегор заявил, что вывод американских наемников и прекращение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) приведет к прекращению конфликта.

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#сша
#украина
#население
#всу
#наемники
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В посольстве напомнили о десятках граждан в американских тюрьмах
Посольство России в США: десятки россиян находятся в американских тюрьмах
02 августа 2024, 01:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в США выступило с заявлением по поводу обмена заключенными между Москвой и Западом. Заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства.
Дипломаты напомнили, что десятки россиян, находящихся в американских тюрьмах, с нетерпением ждут возвращения домой. Они пообещали приложить все усилия, чтобы добиться освобождения российских граждан.

«Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена военнопленными, прибыл из Анкары в московский аэропорт «Внуково». Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.

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#дипломат
#сша
#россия
#аэропорт внуково
#президент
#владимир путин
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В Германии заявили о сложном решении обменять россиянина Красикова
Правительство Германии: решение освободить россянина Красикова было сложным
02 августа 2024, 01:05

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт прокомментировал решение об освобождении гражданина России Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, передает РИА Новости.
Хебештрайт заявила, что решение об освобождении россиянина Красикова было непростым.

«Федеральному правительству это решение далось нелегко», – отметил он.

Ранее в московский аэропорт Внуково из Анкары прибыл самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена пленными. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.

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#аэропорт внуково
#германия
#суд
#владимир путин
#президент
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Израиль ликвидировал журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал журналиста Al-Jazeera, обвинив его в работе на ХАМАС
02 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/e-crow

Израиль объявил о ликвидации журналиста телеканала Al-Jazeera Исмаила аль-Гуля, обвинив его в работе на палестинскую организацию ХАМАС. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что военные опубликовали заявление о ликвидации человека, который помогал ХАМАС снимать и публиковать нападения на израильские войска. Имя этого человека совпадает с именем погибшего репортера телеканала. Накануне издание Al Jazeera сообщилл, что Исмаил аль-Гуль и оператор Рами ар-Рифи стали жертвами огня израильских военных в Газе.

«Армия обороны Израиля и израильское управление по безопасности ликвидировали террориста, который участвовал в нападении 7 октября и отвечал за запись и публикацию атак против сил ЦАХАЛ», – говорится в сообщении израильской армии.

Ранее ХАМАС опроверг официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевиков организации Мухаммада ад-Дейфа. До этого ЦАХАЛ совместно с израильской разведкой ISA сообщила об уничтожении ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

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#хамас
#цахал
#израиль
#сектор газа
#журналист
#убийство
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Экс-разведчик назвал стратегическую цель США по России
Экс-разведчик Риттер: США стремятся ослабить РФ и ЕС через конфликт на Украине
02 августа 2024, 00:03

Фото: iStock/Sven Loeffler

Бывший сотрудник военной разведки США Скоро Риттер рассказал в интервью Sputnik о стратегических целях Вашингтона в отношении России.
По его словам, США хотят ослабить Россию и Европейский союз через конфликт в Украине.

«Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого конфликта более сильными», – подчеркнул он.

По словам бывшего разведчика, санкции не оказали желаемого воздействия на российскую экономику. Напротив, Москва стала сильнее, а европейские страны ощущают негативные последствия антироссийских санкций.

Ранее Риттер заявил, что является искусственным государством, используемым Западом для сдерживания России. По его словам, страны ЕС не хотят воевать за Киев.

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#разведка
#сша
#россия
#евросоюз
#украина
#киев
#москва
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Трамп раскритиковал сделку с обменом заключенных
01 августа 2024, 23:54

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку по обмену заключенными между Россией и Западом. В социальной сети Truth Social он потребовал ответов от Белого дома.
«Так когда же они собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали?.. Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», – заявил политик.

Он сказал, что американские переговорщики всегда были «позором» для страны. По его словам, официальные лица назвали сделку сложной, «чтобы никто не мог понять, насколько она плоха».

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#сша
#дональд трамп
#россия
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Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге
01 августа 2024, 23:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, вернувшихся на родину в результате обмена пленными, за верность присяге, передает пресс-служба Кремля.
«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома», – заявил он.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#владимир путин
#президент
#аэропорт
#россия
#фсб
#сша
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