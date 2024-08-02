Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

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Семья американца Марка Фогела, осужденного за торговлю наркотиками в России, обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии, поскольку его имени нет в списке обмена заключенными, передает ТАСС.
«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела», – отмечается в заявлении.
Родственники американца подчеркнули, что такая несправедливость и безразличие неприемлемы. По их словам, Фогел не является богатым, известным или влиятельным гражданином, поэтому «власти Соединенных Штатов не предприняли попытку побороться за его возвращение на родину».
Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена пленными, приземлился в московском аэропорту Внуково из Анкары. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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