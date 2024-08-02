В Германии заявили о навязывании Россией Западу своих условий обмена заключенными

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России удалось навязать Западу условия в рамках исторического обмена политзаключенными. Это двойная победа Москвы, пишет немецкая газета Die Welt.
«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», – пишет издание, отмечая, что это может создать опасную ситуацию в будущем.
Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена заключенными, приземлился в московском аэропорту Внуково из Анкары. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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