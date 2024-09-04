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Россиянам раскрыли страшные последствия избытка кальция в организме

Врач Иванов: Избыток кальция грозит язвой желудка
04 сентября 2024, 18:45
Фото: iStock/bit245

Фото: iStock/bit245

Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что избыток кальция в организме может привести к серьёзным недугам, таким, как язвы в желудке и кишечнике.
«Причин у гиперкальциемии довольно много, среди них сбой в работе щитовидной и паращитовидных желез, туберкулез, бесконтрольный прием витамина D, болезнь Аддисона — заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком мало гормонов, в том числе кортизола. Кроме того, гиперкальциемия может развиться на фоне метастатического рака», — добавил в беседе с «Известиями» Иванов.

При появлении ухудшения здоровья врач рекомендовал обращаться к врачу.



А врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал на завтрак употреблять кашу, чай с лимоном, а также кофе и горький шоколад для того, чтобы лучше взбодриться.

«Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться. В свою очередь, лимон – источник аскорбиновой кислоты, которая тоже дает заряд бодрости», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» говорила, что нет научных доказательств необходимости пить воду с лимоном или грейпфрутом при соблюдении гипокалорийного рациона или диеты.

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#витамины
В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем охраны здоровья детей
04 сентября 2024, 19:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система детского здравоохранения в Подмосковье за последнее время претерпела значимые изменения. Об этом рассказали участники V Cъезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который стартовал сегодня в Красногорске.
«Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию президента к вопросам детства, а также нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске на днях глава государства вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима», – заявил, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ДКЦ – это флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нём собрана сильная команда специалистов со всей России, которые оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.

С момента открытия медицинскую помощь в центре получили уже более 800 детей, проведено порядка 70 телемедицинских консультаций. 16 сентября открывается стационар, где ежегодно смогут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тыс., причём не только из Московской области, но и со всей России.

Показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А младенческая смертность за девять лет сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%. Все это стало возможным благодаря созданной в Подмосковье при поддержке президента сети учреждений родовспоможения. Она включает 6 перинатальных центров – Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щёлковский и Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, а также 13 перинатальных центров второго уровня с современным медоборудованием и квалифицированными специалистами.

На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.Для заботы о молодых мамах открывают центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта «Наша женская консультация» они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами. Помимо этого, работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в роддомах вручают подарочные наборы для новорождённых под названием «Я родился в Подмосковье!». Ведущие акушеры и педиатры региона разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в 20 тыс. рублей.

В Московской области особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями. В орфанном регистре – 637 детей по 42 нозологиям, они получают все необходимые лекарства. В регистре паллиативной медицинской помощи – 723 ребенок. Для них создано свыше 100 койко-мест. Кроме того, в этом году медицинские бригады совершили почти 8 тыс. выездов на дом.

В Подмосковье реализуется проект «Поликлиника: Перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В 2024 году к единому стандарту будут приведены все детские поликлиники. Аналогичный проект и в стационарах. Там реорганизуются хирургические центры, в том числе по профилю детской хирургии, чтобы лечение проходило в комфортных условиях.

Еще один проект – «Наш участковый врач», который поддержан президентом. Его координируют специалисты НИКИ детства, которые регулярно отправляются в муниципалитеты и помогают педиатрам на местах. В этом году совершено уже 77 выездов в 47 населённых пунктов, провели более 6 тыс. осмотров. К проекту подключились специалисты из 44 регионов России. Для них проводятся тренинги и стажировки.

Для реабилитационной помощи детям в Подмосковье создано свыше 600 коек, из них 440 – федеральные учреждения, 18 – амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь на третьем этапе реабилитации. Приоритет – медицинская помощь без ожидания: проведение первой стадии реабилитации уже на стационарном этапе с дальнейшим направлением на амбулаторную или стационарную реабилитацию второго этапа или в санаторий. Это реализуется в автоматическом режиме в ЕМИАС и позволит сопровождать ребёнка по окончании выписки из стационара, уменьшить осложнения после травм и заболеваний.

В октябре в Подмосковье открывается Центр критических состояний детей. Он позволит круглосуточно наблюдать за маленькими пациентами, находящимися в реанимациях больниц Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санитарной авиацией.

В 2024-м начнется капремонт одной из ведущих детских больниц региона – Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. После обновления там будут оказывать высококвалифицированную помощь в условиях комфортного пребывания мамы и ребёнка.

В структуре детского здравоохранения Подмосковья – 53 больницы, 145 поликлиники, 175 амбулаторий и кабинетов, пять учреждений высшего уровня и около 5 тыс. стационарных коек.

В регионе – 3062 врачей-педиатров. Для участковых педиатров и врачей-терапевтов действуют такие меры поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», проект «Приведи друга», а также компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей ежемесячно. Подробности можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#дети
#здравоохранение
#дкц
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Воробьёв рассказал о помощи в Подмосковье детям с редкими заболеваниями
04 сентября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области особое внимание уделяется медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв участникам V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья.
«Здесь большая роль протоиерей Александр Ткаченко – председателя правления Фонда «Круг добра», который сегодня тоже здесь присутствует. Мы прекрасно понимаем, какие ресурсы необходимы, чтобы лечить редкие заболевания. Сегодня видим, как реализуется программа фонда. Паллиативные центры не только принимают детей у себя, но и выезжают на места», – отметил глава региона.
На съезде прозвучит более 380 докладов экспертов России и зарубежных стран. Состоятся два всероссийских форума – медицинских сестёр и «Орфей», посвящённый диагностике и лечению орфанных, то есть редких, заболеваний. Кроме того, в программе – Всероссийская школа по муковисцидозу, школа медицинского права и менеджмента.
«Я работаю в институте, где делается 5 тыс. операций в год на открытом сердце. Из них половина – детям. Причём даже таких, чей вес не превышает 2,5 кг. Это очень тяжёлая работа, как и работа педиатров, которым надо обладать огромными знаниями. Это и ангиография, и коронарография, и эхография. Важно большое внимание уделять подготовке кадров, повышению квалификации», – сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.
Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#врачи
#педиатр
#здравоохранение
#лечение
#дети
#дпмо
#красногорск
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Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе Детского центра им. Рошаля
Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе ДКЦ
04 сентября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приветствовал в видеообращении участников V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья. Своё приветствие направил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван Детский клинический центр в Красногорске. Две недели назад его посетил перед открытием президент Владимир Путин.
«При поддержке президента мы построили этот детский центр и очень надеемся, что он станет родным, в том числе, для каждого из участников съезда, Наша задача – максимальная открытость. Все практики, включая зарубежные, для нас очень ценны. Если мы будем их внедрять, это поможет огромному количеству наших ребятишек», – сказал, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Он координирует все детские учреждения региона. В клинике собрана сильная команда специалистов, приехавших со всей России. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.

В центре установлено современное оборудование, действует робот-ассистированная операционная – таких в стране всего три. В ДКЦ также созданы центры внутрисосудистой детской хирургии и телемедицины. Недавно было подписано соглашение с фондом «Защитники Отечества». Теперь все дети участников СВО смогут получать в ДКЦ высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ежегодно в стационарах центра будут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тысяч детей, причё м не только из Московской области, но и со всей России. Накануне съезда его участники и гости побывали в ДКЦ им. Рошаля, поговорили с коллегами и обменялись впечатлениями.
«Мы показали гостям операционный и реанимационный блоки, телемедицинский центр, палаты. У нас уникальные операционные – они не только для нашего региона, но и для всей страны. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что это была его идея. С коллегами мы вчера также провели интересное совместное заседание, обменялись контактами и договорились о проведении телемедицинских консультаций с несколькими регионами», – отметила главврач ДКЦ имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Она добавила, что в форуме участвует весь коллектив центра. Медики представят около 10 докладов.

Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.

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#подмосковье
#московская область
#врачи
#педиатр
#губернатор
#андрей воробьёв
#дкц
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«Борец с окислительным стрессом»: иммунолог Гуськова назвала главное свойство облепихи
Иммунолог Гуськова рассказала, как сохранить уникальные свойства облепихи
04 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock / kolesnikovserg

Облепиха – ягода, обладающая множеством полезных свойств, настоящий источник витаминов. Но чтобы сохранить все эти все свойства, нужно правильно собирать её.
Об этом «Радио 1» сообщила диетолог, иммунолог, аллерголог, кандидат биологических наук, руководитель проекта «Лаборатория здоровья» Александра Гуськова.
«Собирать ягоду нужно тогда, когда только-только ударили первые заморозки, хотя бы утренние. Тогда исчезнет горечь, из-за которой многие не любят облепиху. Можно проверить готовность ягоды к сбору. Если она легко отпадает, значит, уже готова. Если же нужно прилагать усилия, ещё рановато. Можно и попробовать ягоду. Если она немного горчит, тоже лучше подождать», – посоветовала специалист.
По словам Гуськовой, облепиха содержит большое количество витаминов С, Е, А, витаминов группы В, а также такие минералы, как калий, магний, железо. Это позволяет, в частности, предотвратить окислительный стресс.
«Главное, в ней очень много антиоксидантов и жирных кислот. Всё это помогает кормить «солдатиков» иммунной системы, улучшать зрение за счёт витамина А и поддерживать здоровье кожи за счёт жирорастворимых витаминов А и Е. Сейчас очень актуально бороться с так называемым окислительным стрессом. Свободные радикалы образуются в процессе жизнедеятельности, поэтому нужно защищать наши клетки. За счёт перечисленных полезных веществ ягода прекрасно борется со свободными радикалами, защищая клетки от повреждения. А это, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, замедляет старение», – подчеркнула диетолог.
Облепиха также способствует снижению уровня холестерина, улучшает кровообращение, предотвращает образование тромбов. Это прекрасная поддержка сердечно-сосудистой системы.
«Что касается улучшения состояние кожи, масло из облепихи, которое продаётся в аптеке, используется в косметологии при лечении воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и акне. Его успешно применяют для заживления ран, ожогов, в том числе и в кишечнике», – добавила собеседница «Радио 1».
Употребление облепихи укрепляет иммунную систему, поддерживает высокий уровень питания леток, что особенно осенью может защитить от эпидемий и инфекционных агентов. Кроме того, ягоды облепихи улучшают пищеварительные процессы, нормализуют работу кишечника.

Однако, по словам Гуськовой, некоторым людям противопоказано употребление облепихи в большом количестве.
«Могут возникать аллергические реакции на облепиху в виде кожного зуда, сыпи. У людей с гастритом, язвенной болезнью, другими заболеваниями желудка из-за высокого содержания кислоты ягода может усугубить состояние, повысить кислотность. Ещё нужно быть внимательными пациентам с желчнокаменной болезнью, потому что употребление облепихи стимулирует выброс желчи, что может вызвать обострение», – предупредила диетолог.
Облепиха обладает ещё и мочегонным действием, поэтому чрезмерное её употребление может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса. Также из-за чрезмерного употребления самой облепихи или её масла может возникнуть переизбыток витамина А. Это проявляется головной болью, тошнотой, покалыванием в районе печени.

Как отметила Александра Гуськова, для хранения облепихи можно её заморозить и потом добавлять в чай или варить компоты. Кроме того, из неё получается прекрасное варенье.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора назвали облепиху самой полезной для здоровья ягодой сентября.

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#здоровье
#ягоды
#питание
#продукты
#диетолог
#иммунитет
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Диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения
Диетолог Павлюк: вода с лимоном улучшает настроение и внимание во время диеты
04 сентября 2024, 14:37

Фото: iStock/OstapandRoksolanaMykytiv

Звезды рекомендуют начинать утро со стакана воды с лимонным соком. Утверждается, что это способствует ускорению метаболизма, помогает в снижении веса и насыщает организм витаминами.
Врач-диетолог Павлюк Наталья Борисовна в беседе с «Радио 1» рассказала, что нет научных доказательств необходимости пить воду с лимоном или грейпфрутом при соблюдении гипокалорийного рациона или диеты. Однако эксперт подчеркнула, что у воды с лимоном есть одно но.

«Когда человек резко с обильного питания, в котором было много сладостей и быстрых углеводов, сокращает свой рацион, у него начинают выделяться кетоновые тела. Они ухудшают настроение человека и приводят к разбитости. Кроме того, отмечается нарушение внимания или когнитивных способностей. В этом случае помогают лимоны, апельсины или грейпфруты. Несмотря на то, что они имеют кислый вкус, для организма эти фрукты выступают щелочными продуктами», — рассказала она.

Специалист указала, что можно как выжимать сок из лимона, так и добавлять в воду кусочек фрукта. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет.

«В нашей клинике часто бывают пациенты, которые ранее питались на 4000 калорий, а мы подбираем для них рацион на 1600 или 2200 калорий. Таким образом, калорийность их питания может сокращаться вдвое. Вот тогда у пациентов наблюдалось плохое самочувствие и мы рекомендовали лимоны, апельсины, грейпфруты», — пояснила диетолог.

Врач отметила, что грейпфруты можно употреблять не всем. По ее словам, если человек принимает лекарственные препараты, у фрукта есть побочный эффект. Помимо этого, она отметила, что употребление воды с цитрусовыми облегчает состояние пациента. Однако Павлюк добавила, что к доказательной медицине это не имеет никакого отношения.

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#эксперт
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#диетолог
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Губернатор Воробьёв наградил лучших детских врачей Московской области
04 сентября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил лучших детских врачей региона. Он принял участие в открытии V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».
«Сегодня участие в нашей конференции принимают представители 48 регионов. Хочу также сказать слова благодарности тем, кто дистанционно может смотреть, слушать и предлагать наработки», – сказал губернатор, открывая съезд в Доме правительства Московской области.
Он вручил лучшим специалистам почётные награды от президента. Звания заслуженных врачей России удостоились участковый педиатр из Фрязина Елена Десятова и главврач областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Мельник.

Мельник проводит исследования состояния матери и плода, владеет всеми видами оперативных вмешательств беременным и молодым мамам.
«Очень благодарна за такую награду. Она не только моя, но и всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. Здравоохранение в Московской области занимает одно из главных мест. И наше правительство, и Минздрав России выделяют на его развитие огромные средства. Ремонтируются и открываются новые поликлиники. Ну а Детский клинический центр в Красногорске – это вообще космос», – сказала Татьяна Мельник.
Десятова наряду с лечебной и диагностической работой решает экспертные вопросы, связанные с состоянием здоровья детей, в том числе сирот и детей, находящих в трудной жизненной ситуации.
«В педиатрии я с 1980 года, в следующем году будет уже 45 лет стажа. Всю жизнь работаю во Фрязине. Педиатр должен быть неравнодушным человеком. А самый большой плюс – в том, что мы работаем с несколькими поколениями наших пациентов. Сначала они были детьми, потом стали родителями и теперь приводят своих детей. А кто-то из них уже – бабушки и дедушки, и ко мне уже приходят их внуки. Мы семейные доктора», – рассказала Елена Десятова.
Несколько специалистов получили благодарности губернатора за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм.

Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» – крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.

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#здравоохранение
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#педиатр
#врачи
#дети
#награды
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Диетолог Пичугина назвала способы «поселить» в кишечнике полезную микрофлору
04 сентября 2024, 13:03

Фото: iStock/SewcreamStudio

Микрофлора кишечника участвует в формировании иммунитета и производит необходимые организму аминокислоты. Для того, чтобы в микрофлоре было больше полезных бактерий, рекомендуется добавить повседневный рацион ряд продуктов. О них рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Микрофлора кишечника поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Полезные бактерии попадают в кишечник с «живыми» ферментированными продуктами, то есть полученными в результате брожения», — сказала Пичугина.
В частности, полезные бактерии можно получить, употребляя кисломолочные продукты, лучше всего — с коротким сроком годности.

«Это кефир, йогурт, простокваша, ряженка, ацидофилин, творог и сыр. Такие продукты содержат молочнокислые бактерии, которые способны поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам и усиливать антитоксическую функцию печени», — пояснила диетолог.
Она добавила, что эти продукты также богаты витамином А, витаминами группы В, кальцием, магнием, железом и калием.

Кроме того, Инна Пичугина порекомендовала есть растительные ферментированные продукты: квашеную капусту, напиток чайного гриба, мочёные яблоки, квас, хлеб со злаками и солёные овощи.

«Соленья должны быть приготовлены по технологии «соль-вода-пряности», а не маринованные с уксусом», — подчеркнула эксперт.
При этом она предупредила, что ферментированные продукты могут вызвать временный дискомфорт в желудке и вздутие живота, а также усилить выработку желудочного сока, поэтому людям с болезнями ЖКТ следует с осторожностью употреблять такую пищу и отказываться от неё в период обострений. Кроме того, гипертоникам и людям с больными почками рекомендуется быть осторожнее с соленьями.

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#диетолог
#советы
#питание
#иммунинитет
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом в детском здравоохранении
Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом
04 сентября 2024, 12:31

Фото: 360 / скриншот

Врачам-педиатрам необходимо объединить усилия, чтобы обмениваться самым передовым опытом в детском здравоохранении.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он рассказал о соответствующей президентской инициативе.
«Очень серьёзный и заметный вызов мы увидели в первичном звене. Участковый педиатр несёт на себе очень тяжелую ношу, очень занят. К нему обращаются те, кто живёт вокруг, в надежде помочь своему ребёнку. В одно из воскресений меня позвонил Владимир Владимирович Путин и сказал, что обязательно нужно объединить врачей, чтобы лучшие практики, в том числе участковых педиатров, могли реализовываться, чтобы врачи могли узнавать новое. Мы стараемся, в том числе на сегодняшней встрече, преследовать эту цель, чтобы педиатры не только жили в своём насыщенном и занятом мире, но и старались узнавать новое. Мир движется, и мы не имеем права отставать», – отметил Воробьёв.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» - крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.

На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.

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#здравоохранение
#дети
#врачи
#педиатр
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#красногорск
#дпмо
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Воробьёв: в Московской области ежегодно рождаются 80-90 тысяч детей
04 сентября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье каждый год на свет появляются 80-90 тысяч новорождённых. Поэтому было крайне важно создать в регионе высокотехнологичные перинатальные центры.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая в Красногорске V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».
«Вы знаете, что наш президент реализует масштабную программу, которая десятилетие назад предполагала радикальное снижение детской смертности. И тогда по всей стране было объявлено о строительстве больших перинатальных центров. У нас рождается 80-90 тысяч ребятишек, в зависимости от года. И для нас было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность в снижении смертности и оказание первой помощи при рождении», – сказал Воробьёв на открытии съезда.
Как отметил губернатор, на съезд в Подмосковье собрались детские врачи из почти 50 регионов России.
«Очень рад видеть в этом зале врачей-профессионалов, которые посвятили свою жизнь лечению и спасению детей с первого дня. Для нас очень ценно, что сегодня в съезде принимают участие люди интересующиеся, люди знающие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют представители 48 регионов. Хочу высказать благодарность тем, кто также дистанционно имеет возможность смотреть, слушать, предлагать свои самые лучшие наработки», – отметил глава региона.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» считается крупнейшим мероприятием 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье российских детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. При этом 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.

На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.

Сообщается, что главная цель съезда – создание единой инновационной междисциплинарной образовательной площадки для эффективного взаимодействия врачей Московской области, обмена опытом с ведущими специалистами из регионов и зарубежных стран.

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