Россиянам раскрыли страшные последствия избытка кальция в организме

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Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что избыток кальция в организме может привести к серьёзным недугам, таким, как язвы в желудке и кишечнике.
«Причин у гиперкальциемии довольно много, среди них сбой в работе щитовидной и паращитовидных желез, туберкулез, бесконтрольный прием витамина D, болезнь Аддисона — заболевание, при котором надпочечники вырабатывают слишком мало гормонов, в том числе кортизола. Кроме того, гиперкальциемия может развиться на фоне метастатического рака», — добавил в беседе с «Известиями» Иванов.
При появлении ухудшения здоровья врач рекомендовал обращаться к врачу.
А врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал на завтрак употреблять кашу, чай с лимоном, а также кофе и горький шоколад для того, чтобы лучше взбодриться.
«Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться. В свою очередь, лимон – источник аскорбиновой кислоты, которая тоже дает заряд бодрости», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Гинзбург.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» говорила, что нет научных доказательств необходимости пить воду с лимоном или грейпфрутом при соблюдении гипокалорийного рациона или диеты.
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Мелисса Тимофеева