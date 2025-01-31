У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей

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Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова серьезное инфекционное поражение тканей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, у мужчины пострадали межпозвоночные диски. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь отступила. Однако пока ситуация осложняется хроническими заболеваниями артиста и тяжелой анемией.
89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября 2024 года с инсультом. Через некоторое время ему провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
В декабре Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. Невестка Ливанова эту информацию подтвердила.
В январе СМИ сообщили, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения, однако его супруга эти данные не подтвердила.
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89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября 2024 года с инсультом. Через некоторое время ему провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
В декабре Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. Невестка Ливанова эту информацию подтвердила.
В январе СМИ сообщили, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения, однако его супруга эти данные не подтвердила.
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Элина Позднякова