Mash: Актёр Василий Ливанов испытывает проблемы с двигательным аппаратом

Именная плита народного артиста РСФСР Василия Ливанова на Площади звезд российского кинематографа в Москве (Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Наибольшую известность 89-летнему актёру, сценаристу и режиссёру принесла роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Его дуэт с Виталием Соломиным в роли доктора Ватсона был официально признан лучшим за всю историю мирового кино, а сам Ливанов получил за исполнение этой роли орден Британской Империи от королевы Елизаветы II. Кроме того, артист известен как мастер дубляжа. Его голосом говорят более 300 мультипликационных персонажей. В соавторстве с Юрием Энтиным Ливанов написал сценарий легендарного мультфильма «Бременские музыканты».
Интересно, что свой знаменитый и легко узнаваемый голос с лёгкой хрипотцой Ливанов приобрёл после того, как совсем молодым тяжело простудился во время съёмок в одном из своих ранних фильмов.
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