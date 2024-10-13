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У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране

13 октября 2024, 15:15
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову провели операцию по удалению тромба. Затем у актёра начались послеоперационные осложнения: рана воспалилась и загноилась.


Это может быть опасным ввиду общего неважного состояния Ливанова, на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями, передаёт телеграм-канал SHOT. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы исключить любую угрозу жизни артиста, который во время самой операции уже перенёс остановку сердца.

В настоящее время 89-летний советский и российский актёр, лучший исполнитель роли Шерлока Холмса, кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое, но сохраняетмя надежда на восстановление.

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#врачи
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#реанимация
«Свяжу и займусь с тобой необычным сексом»: Бузова, Водонаева и другие звезды рассказали о самых нелепых свиданиях
13 октября 2024, 02:00

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

В мире шоу-бизнеса знаменитости всегда находятся под пристальным вниманием публики, и их личная жизнь часто становится предметом обсуждения. «Радио 1» расскажет о нескольких примерах неудачных свиданий российских знаменитостей.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась на свидании со знаменитым спортсменом.

«Однажды позвал на свидание один знаменитый спортсмен. Назначил встречу в ресторане. Приехала, а он первым делом попросил селфи. На вопрос, зачем, ответил: мама попросила. Не поверила, что он может встречаться с Ольгой Бузовой. Было грустно и обидно. Подумала: "Ну, всякое бывает". А через десять минут к нам за столик подсел его друг, которого кавалер позвал для поддержки. Тут все стало понятно... Нам не по пути. Попрощалась, позвонила подруге, и мы поехали в кино, ведь вечер был уже свободен», — рассказала Бузова.

Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь

Любовь Тихомирова

Несмотря на развод с мужем, звезда не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола, но пока не стремится к новым романтическим отношениям.

«Нелепых попыток знакомства было достаточно. Помню, как один чудик стукнул мой автомобиль, чтобы я вышла во двор и поговорила с ним. Следующая же наша встреча состоялась уже в ГАИ. Конечно, я на него сильно ругалась, лишнего времени ходить по инспекциям у меня не было. Но, представляете, этот экстремал заплатил штраф, да еще и сам все починил. Кстати, наше "общение" продолжается до сих пор — периодически звонит, приглашает на кофе, чай и так далее. Настойчивый мужчина оказался!», — поделилась Тихомирова.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева считает, что успешный и уверенный в себе мужчина должен быть ответственным, интеллектуально развитым, внимательным и обладать чувством юмора. Однако не только такие попадались на пути у знаменитости.

«Парень пригласил в ресторан на первое свидание. Принесли еду. И вдруг он резко встал и сделал сальто назад посреди заведения в центре Москвы. После же спокойно сел на место и резюмировал: "Видишь, как я могу! И, кстати, не только это. Если будешь со мной, покажу много интересного в постели. Свяжу и займусь с тобой необычным сексом". Второй встречи у нас не было, как вы понимаете», — вспомнила Алёна.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Регина Тодоренко

Телеведущая рассказала про случай, произошедший с ней во время её учёбы в университете. Тогда она участвовала в гастролях вместе с женской группой и столкнулась с неприятным и грустным опытом на свидании.

«Он приготовил для меня целый квест по лесу: везде были разложены карточки-сердечки с загадками, находя которые я должна была дойти до финиша, где ждал красиво накрытый стол на краю обрыва, откуда открывался потрясающий вид. Но именно в этот день после концерта мне стало очень плохо, и меня забрала скорая. Он об этом ничего не знал, ведь не имел даже номера моего телефона. Конечно, на следующий день он узнал, что со мной случилось, но сказал, что больше никогда подобных сюрпризов мне не сделает. Вот такое неудачное свидание у меня было, когда вместо романтики и шикарного стола с шампанским в лесу, я отправилась в больницу», — написала в социальных сетях Тодоренко.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ани Лорак

Певица столкнулась с настойчивым и навязчивым поклонником, который преследовал её на протяжении нескольких лет. Фанат подкарауливал артистку после концертов и даже пытался разузнать её номер телефона через знакомых.

«Короче, мечтал познакомиться. Такое навязчивое внимание испугало женщину. Теперь фото ухажера находится у охраны певицы, чтобы парня не пропускали на ее выступления или к дому. Несколько раз он прилетал на гастроли в регионы, покупал билеты в первый ряд, дарил огромные букеты роз, но, если она не говорила ему хотя бы пару слов, выходил из себя, пытался залезть на сцену. В общем, секьюрити просто выводили его из зала — мало ли что, еще кинется на артистку!», — рассказали в окружении певицы.

Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев

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«Придумывают схемы»: Анна Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его бывшая жена
Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его экс-жена
12 октября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Слухи о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже не первый месяц. И они активно подогреваются каждый раз, когда режиссёр и актриса появляются на публике в одиночестве, так ещё и без обручальных колец.
Актриса, телеведущая и певица Анна Калашникова раскрыла новые подробности об отношениях Бондарчука и Андреевой в беседе с «Радио 1».

«Общие знакомые мне рассказали, что Паулина и Фёдор расстались ещё весной. Сейчас Фёдор живет в Москве, Паулина с их сыном – в Питере. Думаю, не случайно Светлана Бондарчук подавала недавно в суд на Фёдора. Таким образом она пыталась помочь бывшему мужу спасти имущество от дальнейшего раздела. Света – единственный преданный Фёдору человек. И так было всегда. Да, они разошлись, так бывает, но разошлись друзьями. Светлана своим иском как бы переводила большую часть активов на себя, чтобы Паулине досталось как можно меньше от этого солидного куша. Ведь только имущество Бондарчука оценивается в более чем в миллиард рублей. Конечно, такие деньги никто не хочет терять, вот и крутятся, придумывают схемы», – поделилась Калашникова.
Фото: личный архив А. Калашниковой

В последнее время Бондарчук начал всё чаще появляться на публике в одиночестве. Говорят, что Андреева просто не любит светскую жизнь и сторонится крупных мероприятий. Однако это лишь домыслы, развеивать которые, к слову, актриса не спешит. От этого и расходятся многочисленные слухи.

По одной из версий, конфликт между супругами мог произойти на почве творческих разногласий. Сейчас Паулина пробует себя в качестве сценариста и, возможно, некоторые профессиональные моменты послужили поводом для конфликта.

Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Паулина младше супруга на 21 год, что вызвало немалый ажиотаж в обществе. В браке родился сын Иван, которому сейчас три года.

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Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля
12 октября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/PongsakornJun

Дочь любови Успенской Татьяна, которую некоторое время назад считали пропавшей, впервые после возвращения из Израиля вышла на связь с поклонниками. О том, что она вернулась в Россию, ранее сообщил помощник её знаменитой матери.
Видеообращение Татьяны к неравнодушным зрителям опубликовал телеграм-канал «ВПШ». Певица сообщила, что ещё на днях были некоторые трудности с общением, так как кто-то взломал её аккаунт в социальной сети. Но сейчас уже всё в порядке, уточнила она.

Татьяна также рассказала, что у неё всё в порядке, она находится дома, репетирует и готовится к концерту и новой встрече со зрителями, которые её ценят и любят. Она, впрочем, отвечает им взаимностью, сказала певица, в заключение послав фанатам воздушный поцелуй.






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Актёр и режиссёр Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы
12 октября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы. Его состояние в настоящий момент врачи оценивают как средней тяжести.
Он по-прежнему подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт телеграм-канал Mash. Медики начали давать артисту сильнодействующий антибиотик, так как его организм сильно ослаблен и существует реальная угроза заражения внутрибольничной инфекцией.

У народного артиста РСФСР спутанное сознание. Врачи полагают, что его мозг мог получить повреждения в результате нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Возможно, речь идёт о серьёзной стадии дисциркуляторной энцефалопатии.

В искусственную кому Ливанов был введён 10 октября. Специалисты надеялись, что это поможет восстановиться телу актёра и даст возможность обойтись без отёка мозга. В нейро-реанимацию лучший исполнитель роли Шерлока Холмса всех времён поступил 29 сентября с подозрением на инсульт и жалобами на слабость, нарушение речи, одышку и периодические боли.

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#врачи
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«Она не стриптизерша»: кем оказалась невестка Наташи Королевой и Тарзана, почему ее родители не приехали на свадьбу
12 октября 2024, 13:40

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Этим летом единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина, родителей которой не было на свадьбе. Фанаты долгое время пытались понять причины, из-за которых близкие родственники невесты отсутствовали на празднике. «Радио 1» расскажет, почему родители девушки пропустили столь значимое мероприятие.

Свадьба Архипа Глушко

21 августа состоялось долгожданное бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди в отношениях уже четыре года.

Певица, автор хита «Жёлтые тюльпаны», изначально выражала своё недовольство выбором Архипа, но смягчилась, когда Анна решила оставить карьеру в стриптизе и начала обучаться на визажиста.

Архип и Анна официально оформили свои отношения во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в тот же день Королёва и Глушко отпраздновали опаловую свадьбу — 21 год назад они зарегистрировали свой брак в этом же ЗАГСе.

Свадьба была пышной, однако родители Анны не присутствовали на ней. Более того, сама Анна никогда не показывала их публике и отказывалась обсуждать свою семью.

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Родители невестки Наташи Королёвой

Сегодня родители невестки Наташи Королёвой впервые вышли на телевидение. Они проживают в небольшом городке Мыски в Кемеровской области.

Кроме того, они высказали своё мнение о семье Наташи Королёвой и молодом зяте.

«Архип — это у неё первая такая серьёзная любовь. До этого у неё были парни, увлечения. Но ничего серьёзного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», — пояснил Алексей Валынкин в программе «Прямой эфир» канала «Россия-1».
Елена Валынкина также одобрила выбор дочери, считая Архипа хорошим человеком. Однако женщина сообщила, что Наташа Королёва и её муж до сих пор не встретились с ними.

«Куда мне со своим здоровьем на свадьбу? Ни транспорта, ничего нет. Архип с дочерью приезжали к нам. Наташа Королёва с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем», — отметила Валынкина.
Гости программы были удивлены, что звёзды не помогли семье своей невестки приехать на свадьбу.

Валынкины также не отправились на Мальдивы вместе с молодоженами, в отличие от Королёвой и Тарзана. Все взаимодействие между новоиспечёнными родственниками сводится лишь к телефонным звонкам.

«С Наташей Королёвой лично я не знаком. Мы общались чисто по телефону. Поздравляли друг друга с днем рождения, с Новым годом. Каждый день не звоним друг другу, только по праздникам. В гости она не предлагала приехать. Я думаю, мы еще встретимся в тихом семейном кругу без камер», — рассказал Валынкин.

Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Мнение Алексея Валынкина про работу дочки

Отец Мелиссы с любовью говорит о дочери. Он также поделился своим отношением к её профессии.

Девушка признаётся, что раньше работала в стриптиз-клубе в Москве, но оставила эту работу после встречи с сыном известных родителей.

«Анюта у меня первая любимая дочь. Любила животных, помогала ухаживать. Она умеет и стирать и приготовить. Занималась картингом, получала первые места, на коньках катается, ходила на танцы. Она сказала, что танцует на пилоне, и это не стриптиз. Если на то пошло, то стриптизерами можно назвать гимнасток, они же тоже танцуют. Для пилона надо иметь хорошую физическую подготовку. Она не показывала стриптиз. Она не стриптизерша, а танцовщица», — поделился своим мнением мужчина.
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«Она выписала себе путевку в ад»: Алиса Казьмина раскрыла правду об и изменах Аршавина и «сифилисе»
12 октября 2024, 12:12

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

В течение нескольких лет вся страна была свидетелем громкого скандала, потрясшего российский шоу-бизнес: распался брак известного футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. Мужчина, несмотря на то, что в браке воспитывал двоих детей и готовился к появлению третьего, неожиданно покинул семью ради молодой модели Алисы Казьминой. «Радио 1» расскажет о том, как Алиса Казьмина принесла публичные извинения Юлии Барановской, почему ей пришлось лечь на операционный стол, и об отношениях с Андреем Аршавиным.

История измены Андрея Аршавина

В 2003 году футболист познакомился с Юлией Барановской, очаровательной и умной женщиной, которая мгновенно влюбилась в него. Их отношения развивались стремительно, и уже через месяц они начали жить вместе. Через два года у пары родился сын Артём, а в 2008 году на свет появилась дочь Яна.

Однако спустя 9 лет отношений в 2012 году футболист встретил в Лондоне Алису Казьмину, которая тоже была замужем и воспитывала детей. Их страсть быстро воплотилась в нечто большее и они оба решили оставить свои семьи ради друг друга.

Такое предательство стало для Юлии настоящим ударом, ведь Аршавин не просто ушёл от неё к другой женщине: он женился на новой избраннице, в то время как с Барановской о браке даже не говорил.

После таких болезненных событий телеведущая Юлия Барановская опубликовала книгу «Всё к лучшему», в которой впервые подробно рассказала о своем разрыве с Аршавиным.

«Утром мне прислали сообщение, что Андрей Аршавин снял для жены кинотеатр. Это было уже не в первый раз. Чуть ранее оказалось, что он ходил со мной в Эрмитаж. Мои друзья даже поинтересовались, какая погода в Питере. Я удивилась и поинтересовалась у мужа, с чего он со мной гуляет по музею. Андрей сказал, что был со всей командой "Зенита" и с ними была секретарша клуба. Я отшутилась, что, видимо, она очень вольно себя вела, раз ее приняли за жену. Тут снова. В этот раз я начала без шуток выяснять, что происходит, мы говорили два часа, и, видимо, я и правда его прижала какими-то фактами, потому что он выпалил, что был там с другой и уходит от нас. Я не поняла. "Куда ты уходишь"? "Я ухожу, заберу свои вещи и уеду. У меня другая". Мне казалось, что он бредит», — написала Барановская.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

История отношений Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Сама Алиса неоднократно заявляла об отсутствии намерений уводить кого-либо из семьи и рассказала, что и сама никому не изменяла.

«Я от него ушла, а не он от меня. Просто разлюбила. Не стала обманывать. Влюбилась в Андрея. Считаю, что мой бывший муж не должен жить обманутым», — рассказала в социальных сетях Казьмина.
Впервые Аршавин и Казьмина познакомились на элитной вечеринке в Лондоне. Между ними сразу же вспыхнули чувства, и вскоре они поняли, что не могут жить друг без друга.

Спустя год у пары родилась очаровательная дочь Есения, а Алиса продолжала заботиться о детях от предыдущего брака.

Развод Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Многие предполагали, что семейное счастье пары будет недолгим. Уже на следующий год после свадьбы модель объявила о своём намерении развестись, объяснив это усталостью от постоянных измен мужа.

Более того, футболист изменял жене с разными женщинами — он умело скрывал свои похождения и молчал, пока Казьмина с трудом воспитывала их маленькую дочь.

«Мне казалось, я всегда была такая волевая, сильная. Просто я, видимо, не подумала о том, что за время нашей совместной жизни он делал меня слабее с каждым днем. Когда у нас случился разрыв, я уже была слабая морально, зависела от этих отношений. Он ведь то же самое делал и с Юлией. Уходил, а потом снова возвращался к ней. У него модель поведения одна и та же. Сейчас я Юлю очень хорошо понимаю и во всем согласна с ее книгой. Вот это точно. Все к лучшему!» — прокомментировала Алиса.
Когда правда стала известна всем, Аршавин проявил решительность и не стал отрицать свою вину.

«Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что время назад не повернуть, уже ничего не исправить. Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется. Это самый близкий человек, которого я очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим», — говорил футболист.
Однако Алиса не собиралась отступать. Она твёрдо решила разорвать отношения с тем, кто предал её и не уважает ни её саму, ни их общую дочь.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Скандальный развод и проблемы со здоровьем

Разрыв дался Алисе так же тяжело, как и Юлии Барановской. Мирно расстаться у знаменитостей не получилось. Более того, футболист начал обвинять уже бывшую жену в краже:

«Апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Еще вопрос в том, как она это сделала. О нюансах долго рассказывать, и в это даже будет трудно поверить».
Алиса Казьмина не признала своей вины. Однако вскоре ей пришлось забыть о скандалах и слухах, поскольку у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

У звезды неожиданно начал «проваливаться» нос. Многие предположили, что она больна сифилисом, но сама Алиса объяснила, что аутоиммунное заболевание и некроз стали следствием пережитого стресса, несправедливых обвинений и унижений.

Сначала у бывшей жены Аршавина обнаружили стафилококк, но инфекция не поддавалась лечению. Затем на носу Алисы появились так называемые «разрезы». Ей пришлось пройти курс интенсивной терапии, а затем перенести несколько сложных пластических операций.

Осознание вины

На сегодняшний день Казьмина говорит своём печальном опыте с сожалением. Она проходит восстановление после тяжёлой болезни и испытывает чувство вины перед Юлией Барановской.

«Общалась ли я с Юлей? Нет. Думаю, что на сегодняшний день ей уже ничего нужно — ни мои извинения, ни мое признание в том, тогда все было неправильно, плохо, некрасиво. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы, я бы подошла… И попросила у нее прощения», — призналась Алиса.
Известный футболист нашёл новую любовь в лице Анны Петрушиной из Северодвинска. Его новая спутница уже подарила ему дочь Еву.

Алиса Казьмина предупреждает третью избранницу своего бывшего мужа о возможных проблемах в будущем и беспокоится об алиментах, ведь если пара расстанется, выплаты от Аршавина могут существенно сократиться.

«Я подумала: "Куда ты, девочка, лезешь?" Она просто себе выписала путевку в ад. Помогает ли Андрей? Он по закону платит алименты 50% на всех детей. Потом девушка подаст на алименты, мы с Юлей будем получать меньше, а на нем это никак не отразится», — сказала Казьмина.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

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«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе
12 октября 2024, 02:00

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители шоу-бизнеса всегда находятся под пристальным вниманием публики. Их личная жизнь становится предметом обсуждения и вызывает интерес у поклонников. Однако иногда звёзды самостоятельно делятся подробностями из интимной стороны своей жизни. «Радио 1» расскажет про пикантные предпочтения знаменитостей.

Анна Седокова

Певица часто публикует откровенные фотографии и видео со своим мужем в социальных сетях. Более того, она не против поговорить и на более личные темы. Певица даже опубликовала книгу «Искусство соблазнения».

«Я люблю, когда мужчина на мне, когда я чувствую всю тяжесть его тела. Когда он прижимает меня и защищает от всего мира. Он сверху – это мой тип», — рассказала певица.

Кроме того, в своих социальных сетях Седокова написала:

«Утренний секс — лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!».

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алёна Водонаева

Алена Водонаева неоднократно говорила о том, что у неё был «фантастический» секс с её бывшим мужем Алексеем Малакеевым. Несмотря на то, что они расстались, они продолжали видеться и наслаждаться сексуальным обществом друг друга.

Со своим вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом, Алена, по её словам, практически не выходила из спальни — даже предложение руки и сердца он сделал ей обнажённым после очередного интимного момента.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Анна Семенович

Анна Семёнович заявила, что после сорока лет она испытывает большее удовольствие от интимных отношений, чем в двадцатилетнем или тридцатилетнем возрасте.

«Вот что я вам скажу: после сорока всё в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и понимаю, что доставляет тебе и партнёру удовольствие», — поделилась Семенович.
Она отметила, что после сорока девушки уже отрыто выражают свои желания и не стесняются говорить о них партнёру.

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко

Милош Бикович

В интервью с Ксенией Собчак Милош Бикович выразил мнение, что заниматься сексом без любви, руководствуясь лишь одним желанием — это проявление слабости.

«Ты занимаешься сексом, чтобы удовлетворить свои потребности: инстинкты, свои желания, похоть. Похоть — это не слабость? Это слабость, и в любом человеке она есть», — сказал актер.
Бикович считает, что похоть не должна определять поведение человека и влиять на его выбор партнёра для интимной близости. В этом случае, похоть становится доминирующим фактором, что указывает на слабость.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Павел Деревянко

Герой Деревянко в сериале «Беспринципные» Славик часто занимается сексом на экране. Эта черта объединяет актёра с его персонажем.

«Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!» — пошутил актер.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Совокупления и фекалии: как Епифанцев лишил себя Родины из-за мухоморов и угодил в секс-скандал с подростком
11 октября 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Епифанцев — имя, которое вызывает бурные обсуждения в российских медиа уже не первый год. Актёр, известный своими скандальными выходками и спорными заявлениями, вновь привлёк внимание общественности. На этот раз поводом для обсуждения стали не его роли в кино, а, как ни странно, мухоморы, сбор которых законодательно запрещен. О страсти актера к грибам и подробностях скандала расскажет «Радио 1».

Актер Епифанцев: высказывания о России


После начала СВО на территории Украины Владимир Епифанцев неоднократно позволял себе высказывания, критикующие властей. Кроме того, артист отказывался причислять себя к русской нации и заявлял, что ему стыдно жить в этой стране. Но несмотря на свои заявления и двусмысленное отношение к Отечеству, Епифанцев продолжает активно работать в российском кино.

Возмущенные поведением Епифанцева пользователи Сети не упускают возможности напомнить артисту одну из его первых ролей в фильме «Зеленый слоник», констатировав, что это – предел его возможностей. Сюжет фильма, который был снят в 1999 году до сих пор остается многим неясным. Однако сам актер считает участие в этой картине важной, несмотря на сцены с извращениями, обмазывание фекалиям, совокуплениями с сокамерником и т.д.

«Зеленый слоник — его потолок», «Разнузданный алкаш-хамло», «Грибов переел», — пишут комментаторы в социальных сетях.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Любовь к мухоморам


В 2023 году Госдума приняла закон, согласно которому за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений и грибов предусматривается лишение свободы до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. Запрет собирать мухоморы стал последней каплей для актера, после этого из его уст посыпались в адрес властей страны упреки.

«На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя!» — жаловался Епифанцев.

Оказалось, что Епифанцев является своего рода «грибным гуру», и уже много лет продвигает философию употребления токсичного галлюциногена.

Другие скандалы с Епифанцевым


Актёр давно стал предметом обсуждения не только благодаря своим ролям, но и бурной личной жизни, которая регулярно попадает на страницы прессы. Измены, драки, сомнительные «тусовки», подозрения в связи с подростком.

Так, в 2017 году актер попал в поле зрения правоохранителей.

К 45-летнему Владимиру Епифанцеву из Дагестана прилетела 14-летняя девочка. Владимир пояснил, что девочка обманула его и не сообщила, что ей всего 14 лет, а призналась в этом намного позже. Он заверял, что интимной связи с подростком у него не было и всю ночь они обсуждали кино.

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«Без кусочка конца»: как Слепаков* угодил в скандал с SHAMANом и зачем «каждый месяц проверяет простату»
11 октября 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Покинувший Россию после начала СВО комик Семен Слепаков* угодил в скандал. В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте в Ашдоде, на котором бывший резидент Comedy Club спародировал SHAMANа, исполнив песню «Нерусский». Израильская публика восприняла шутку неоднозначно, обвинив артиста в оскорблении еврейских традиций. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Семен Слепаков* спародировал SHAMANа


Во время выступления в израильском городе Ашдод Семен Слепаков* в надежде оскорбить Ярослава Дронова (SHAMAN) навлек на себя негодование местной публики.

«Он поет патриотические песни. Я подумал, что в Израиле эта ниша еще не занята. Если есть в России певец SHAMAN, который поет песню «Я — русский», то в Израиле может быть певец Шимон, который будет петь песню «Нерусский», — анонсировал свой перформанс комик.

В песне со сцены Слепаков* спел про то, что каждый месяц «проверяет простату свою, потому что нерусский, неважна кровь отца». Далее Слепаков* прошелся и по израильской традиции, связанной с обрезанием.
«Нерусский – без кусочка конца. Нерусский – мне не повезло. Нерусский – я всемирное зло», – спел артист.

Завершился экспромт строчкой, что он навсегда останется в Израиле.

Однако вместо ожидаемой поддержки израильтян Слепаков* получил шквал гневных комментариев. Зрители сочли, что Слепаков* вместо оскорбления Дронова глумится над их происхождением.
«Гнать взашей к чертовой матери», «Высмеивай свои традиции, если у тебя они есть», «Он приехал в нашу страну и еще над нами смеется», – возмутились местные жители.
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Провокации Слепакова*


Провокация Слепакова* в адрес Дронова не стала первой: в ноябре 2023 года юморист уже пытался исполнить эту же песню. Тогда активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на его слова. Общественники выразили мнение, что Слепаков*, покинувший Россию, распространяет антироссийские и оскорбительные высказывания, за что должен понести ответственность.

Как живет Слепаков* в Израиле

В последнее время дела Слепакова* в Израиле идут плохо: комик давно перестал создавать оригинальные песни и теперь зарабатывает на перепевках чужих хитов.

По информации СМИ, некоторое время Слепаков* действительно мог позволить себе жить за счет жены. На одной из светских вечеринок он встретил Карину, дочь влиятельного бизнесмена. Говорили, что отец Карины не был в восторге от ее выбора, но не стал вмешиваться. Окружающим жена Слепакова* казалась довольно хорошей партией для комика.

«Карина произвела на меня впечатление скромной девушки, которая искренне любит Сеню. Жаль, что у них не сложилось», — заявляла юмориста Елена Борщева.

Брак Слепакова* с Екатериной продлился восемь лет, но детей у них так и не появилось.

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* — внесен в реестр иностранных агентов в России
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