У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране

В течение нескольких лет вся страна была свидетелем громкого скандала, потрясшего российский шоу-бизнес: распался брак известного футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. Мужчина, несмотря на то, что в браке воспитывал двоих детей и готовился к появлению третьего, неожиданно покинул семью ради молодой модели Алисы Казьминой. «Радио 1» расскажет о том, как Алиса Казьмина принесла публичные извинения Юлии Барановской, почему ей пришлось лечь на операционный стол, и об отношениях с Андреем Аршавиным.