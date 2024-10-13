У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране

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Народному артисту РСФСР Василию Ливанову провели операцию по удалению тромба. Затем у актёра начались послеоперационные осложнения: рана воспалилась и загноилась.
Это может быть опасным ввиду общего неважного состояния Ливанова, на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями, передаёт телеграм-канал SHOT. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы исключить любую угрозу жизни артиста, который во время самой операции уже перенёс остановку сердца.
В настоящее время 89-летний советский и российский актёр, лучший исполнитель роли Шерлока Холмса, кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое, но сохраняетмя надежда на восстановление.
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Александр Бойцов