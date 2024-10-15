В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом информирует РИА Новости.
На сегодняшний день медики оценивают состояние звезды советского кино как удовлетворительное. Уточняется, что Ливанов остается в реанимации отделения неврологии.
Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. После чего Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 октября актер был выведен из состояния медикаментозной комы.
Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую популярность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. После чего Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 октября актер был выведен из состояния медикаментозной комы.
Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую популярность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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Екатерина Коршунова