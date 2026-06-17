У ведущего Top Gear обнаружили рак

17 июня 2026, 09:29

У ведущего Top Gear Кларксона обнаружили агрессивную форму рака

Джереми Кларксон (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Британскому телеведущему Джереми Кларксону диагностировали рак. Об этом он сам рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду в новом выпуске шоу «Ферма Кларксона», передает Daily Mail.