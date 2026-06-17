У ведущего Top Gear обнаружили рак
Британскому телеведущему Джереми Кларксону диагностировали рак. Об этом он сам рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду в новом выпуске шоу «Ферма Кларксона», передает Daily Mail.
Телеведущий признался, что скрывал свой диагноз с мая. Однако он не стал уточнять, где именно обнаружили опухоль, заявив, что это «никого не касается».
По словам журналиста, рак агрессивной формы, но стадия очень ранняя. Теперь ему предстоит операция, из-за которой он временно не сможет работать. Шоумен отметил, что не в восторге от такой перспективы, но выбора нет.
Джереми Кларксон известен как ведущий шоу Top Gear, The Grand Tour и Who Wants to Be a Millionaire?. Вместе с Джеймсом Мэем он первым достиг северного магнитного полюса Земли на автомобиле.
Ранее сообщалось, что британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон, который ранее вел Top Gear, скончался в возрасте 68 лет.
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