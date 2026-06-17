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У ведущего Top Gear обнаружили рак

У ведущего Top Gear Кларксона обнаружили агрессивную форму рака
Джереми Кларксон (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Британскому телеведущему Джереми Кларксону диагностировали рак. Об этом он сам рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду в новом выпуске шоу «Ферма Кларксона», передает Daily Mail.



Телеведущий признался, что скрывал свой диагноз с мая. Однако он не стал уточнять, где именно обнаружили опухоль, заявив, что это «никого не касается».

По словам журналиста, рак агрессивной формы, но стадия очень ранняя. Теперь ему предстоит операция, из-за которой он временно не сможет работать. Шоумен отметил, что не в восторге от такой перспективы, но выбора нет.

Джереми Кларксон известен как ведущий шоу Top Gear, The Grand Tour и Who Wants to Be a Millionaire?. Вместе с Джеймсом Мэем он первым достиг северного магнитного полюса Земли на автомобиле.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон, который ранее вел Top Gear, скончался в возрасте 68 лет.

Лидия Пономарева

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