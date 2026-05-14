Телеведущего кулинарной передачи задержали по подозрению в изнасиловании
В Лондоне арестовали 30-летнего шеф-повара и телеведущего кулинарных шоу. Мужчину подозревают в изнасиловании, передает издание Metro.
Предполагаемое нападение сексуального характера произошло в январе текущего года на севере Лондона. Пострадавшая лично обратилась в правоохранительные органы. Хотя информацию об инциденте журналисты получили в мае, полиция задержала шеф-повара еще 11 апреля.
Имя мужчины и его жертвы следствие разглашать отказалось, но подчеркнуло, что подозреваемый принимал участие в ряде телевизионных программ. Полицейские оперативно схватили шеф-повара и несколько часов допрашивали его в центральном участке, после чего отпустили под залог.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование в настоящий момент продолжается, а с пострадавшей девушкой работают специалисты.
