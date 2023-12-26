У замглавы офиса Зеленского обнаружили квартиру размером с торговый центр

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В декларации заместителя главы офиса украинского президента Ростислава Шурмы числится квартира размером с торговый центр. Такую информацию нашли журналисты-расследователи YouTube-проекта BIHUS.Info.
Отмечается, что квартира площадью свыше 710 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе и оценивается в более чем 178 миллионов рублей. Собственником недвижимости выступает жена Шурмы.
Вместе с тем, в данном жилом комплексе у замглавы офиса Зеленского находится во владении ещё одна квартира размером в 53,2 квадратных метров, а также два парковочных места. Уточняется, что всё это имущество было приобретено в 2020 году.
Также журналисты нашли информацию о том, что уже занимая должность замглавы офиса, Шурма одолжил своему родному брату порядка 163 миллионов гривен, а жена добавила ещё 43 миллиона.
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Вместе с тем, в данном жилом комплексе у замглавы офиса Зеленского находится во владении ещё одна квартира размером в 53,2 квадратных метров, а также два парковочных места. Уточняется, что всё это имущество было приобретено в 2020 году.
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Анастасия Чинкова