Минкульт Украины внёс SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

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Министерство культуры Украины внесло певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Поводом для этого стала его публично демонстрируемая патриотическая позиция.
Всего на данный момент в этом списке находятся 213 человек. Среди «угроз», например, Анна Семенович и Владимир Соловьёв. А вот Максим Галкин* в прошлом году этот перечень по понятным причинам покинул. Попадание в этот список автоматически вводит против человека ряд ограничений. Например, если речь идёт о киноотрасли, то фильмы с участием «несущих угрозу» артистов в стране не показывают.
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