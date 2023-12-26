Залужный настаивает на мобилизации инвалидов, заявила депутат Рады Безуглая

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивает на том, чтобы предоставлять отсрочку от мобилизации только для инвалидов первой группы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Ранее на рассмотрение в Верховную Раду внесли законопроект, который подразумевает мобилизацию инвалидов III группы. Таким образом, на передовую могут отправиться граждане, у которых отсутствуют какие-то органы, с ампутированной конечностью, с карликовостью и иными проблемами здоровья.
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Анастасия Чинкова