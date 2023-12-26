Киев обвинил авторов статьи в New York Times в работе на Кремль

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Украинский Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил авторов статьи в New York Times о готовности Москвы к «заморозке» конфликта в том, что они были завербованы Кремлём во время работы в России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью в New York Times, назвал тезисы, представленные в ней, концептуально неверными. В вопросе же о готовности России к прекращению огня представитель Кремля сослался на заявление главы государства о том, что цели спецоперации не претерпели никаких изменений.
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