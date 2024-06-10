В Лобне построят переход через ж/д пути

Фото: Комитет по конкурентной политике МО
Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в городе Лобня, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Пешеходный переход должен быть построен в районе лома №15 по Кольцевой улице. В рамках строительства подрядчику предстоит переустроить кабельные линии, канализацию и водоснабжение, обеспечить, электрооборудование и освещение перехода, телемеханическое управление художественной подсветкой, а также пожарную сигнализацию, провести благоустройство и озеленение прилегающей территории», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 529 миллионов 586 тысяч 509 рублей 24 копейки. Заявки принимаются до 24 июня.
Работы должны быть проведены в 2025 году. Финансирование предусмотрено из регионального бюджета.
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