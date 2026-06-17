У женщины произошел выкидыш после трех бесполезных звонков в скорую

17 июня 2026, 19:07

Mirror: у британки произошел выкидыш из-за промедления врачей

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Жительница Лондона потеряла ребенка на раннем сроке беременности, не дождавшись помощи от врачей. Об этом сообщает издание Mirror.