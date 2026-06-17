У женщины произошел выкидыш после трех бесполезных звонков в скорую
Жительница Лондона потеряла ребенка на раннем сроке беременности, не дождавшись помощи от врачей. Об этом сообщает издание Mirror.
30-летняя Шери Уэйкфорд-Найт и ее партнер Хассан Ниязи узнали о том, что ждут пополнение, в феврале. В начале апреля у женщины началось кровотечение, но в отделении ранних беременностей ей сказали, что оно закрыто из-за каникул, и направили в другую больницу.
8 апреля медсестра после осмотра заверила, что с ребенком всё в порядке. Однако спустя пять дней уже дома у Шери открылось сильное кровотечение и начались боли. Хассан трижды вызывал скорую, но медики так и не приехали. После выкидыша паре посоветовали поместить плод в холодильник, где он пролежал девять дней.
Когда женщина повезла его в больницу на исследование, то, открыв коробку, почувствовала запах гниения. Она рассказала, что с тех пор каждый раз, открывая холодильник, ощущает «запах разложившегося ребенка». Англичанка призналась, что до сих пор травмирована. По ее словам, они с партнером «видели маленькие ручки и ножки малыша», и «проходить через такое ей не следовало».
В Национальной службе здравоохранения выразили сочувствие и рекомендовали подать официальную жалобу.
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