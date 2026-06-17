Школьники столкнулись с напавшей на них медведицей
В штате Вашингтон медведица атаковала двух подростков-туристов во время их первого похода в горы. Об этом пишет The Seattle Times.
Происшествие случилось во вторник, 16 июня, на популярном маршруте Маунт-Си. Группа из шести баскетболистов школы Томаса Джефферсона из Оберна, включая новичков, прошла около 4,5 километра, когда неожиданно столкнулась с черной медведицей и двумя медвежатами. Хищница мгновенно атаковала школьников: один из них получил царапины от когтей, второй пострадал при попытке убежать. После нападения зверь скрылся.
Подростки немедленно вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели, которые случайно оказались неподалеку. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Второму юноше медицинская помощь не потребовалась. Позже выяснилось, что та же медведица уже преследовала другую группу туристов, однако агрессии не проявила.
Администрация парка перекрыла тропы на Маунт-Си. Сотрудники департамента дикой природы и рыбных ресурсов штата начали поиски животного. Подобные инциденты в регионе крайне редки: за всю историю зафиксировали около 20 нападений черных медведей на людей.
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