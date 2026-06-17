В Тюмени неизвестный домогался школьницы в лифте
В Тюмени мужчина зашел в лифт со школьницей и начал ее домогаться. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Тюмень».
Инцидент произошел в одном из домов в восточной части города. Вскоре после того, как неизвестный и несовершеннолетняя зашли в кабину, оттуда раздались крики. Момент попал на камеру видеонаблюдения в подъезде.
Девочке удалось выбежать на восьмом этаже, а мужчина спустился на первый и покинул подъезд. В настоящий момент полиция проводит проверку, злоумышленника ищут.
Ранее сообщалось, что в московском метро заметили пассажира, который вел себя непристойно рядом с незнакомкой. Очевидица поднималась по эскалатору и обратила внимание на мужчину, который стоял вплотную к другой пассажирке. По ее словам, он трогал себя в паховой области.
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