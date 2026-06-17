«Адольф Гитлер» объявился на Урале и заказал пиццу

17 июня 2026, 18:36

Студент купил пиццу под именем Адольф Гитлер и оказался в отделе полиции

Фото: istockphoto/OlenaMykhaylova

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали студента местного строительного колледжа, который оформил заказ на пиццу, указав при оформлении имя «Адольф Гитлер». В отношении молодого человека возбудили административное дело по статье о пропаганде нацистской символики и экстремистской идеологии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.