«Адольф Гитлер» объявился на Урале и заказал пиццу
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали студента местного строительного колледжа, который оформил заказ на пиццу, указав при оформлении имя «Адольф Гитлер». В отношении молодого человека возбудили административное дело по статье о пропаганде нацистской символики и экстремистской идеологии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным ведомства, инцидент произошел в торговом центре «Депо». Фигуранта установили и задержали оперативники уголовного розыска при участии сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Задержанным оказался учащийся строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей.
Студента взяли прямо в учебном заведении — он не оказывал сопротивления и не пытался скрыться. Как отметил Горелых, молодой человек сразу же раскаялся в содеянном, с трудом сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого задела его выходка. При этом он заверил, что не является сторонником нацистских взглядов и не осознавал смысла своего поступка.
На текущий момент в отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит до 15 суток ареста. Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров в ближайшее время направит официальное представление директору колледжа с требованием провести среди учащихся дополнительные профилактические мероприятия по патриотическому воспитанию.
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