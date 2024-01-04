Десятки брошенных паспортов Украины и Китая обнаружили на границе США

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Десятки брошенных украинских и китайских паспортов были обнаружены на южной границе США. Об этом в соцсети X сообщил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
Ранее сообщалось, что значительно выросло число незаконных пересечений мексиканско-американской границы, достигнув рекордных показателей. В связи с этой миграционной проблемой, разгорелись конфликты между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта очередной поддержки Украины, которая должны быть согласована обеими палатами Конгресса.
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