В Павловском Посаде провели богослужение в память земляков-новомучеников
Божественная литургия состоялась в храме Казанской иконы Божией матери Павловского Посада 25 ноября — в День памяти новомучеников Павлово-Посадских. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Богослужение провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. О значении подвига новомучеников, сохранивших веру и отдавших за неё жизнь в годы гонений на Церковь, рассказал глава округа Денис Семёнов.
«Мы склоняем головы перед памятью новомучеников Павлово‑Посадских: их жертва не напрасна, она укрепляет нашу веру в справедливость, правду и духовные ценности», — сказал Семёнов.Он призвал жителей округа не забывать о принявших мученический крест земляках и передавать память о них следующим поколениям.