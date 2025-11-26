В Павловском Посаде провели богослужение в память земляков-новомучеников

26 ноября 2025, 09:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Божественная литургия состоялась в храме Казанской иконы Божией матери Павловского Посада 25 ноября — в День памяти новомучеников Павлово-Посадских. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Богослужение провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. О значении подвига новомучеников, сохранивших веру и отдавших за неё жизнь в годы гонений на Церковь, рассказал глава округа Денис Семёнов.





«Мы склоняем головы перед памятью новомучеников Павлово‑Посадских: их жертва не напрасна, она укрепляет нашу веру в справедливость, правду и духовные ценности», — сказал Семёнов.