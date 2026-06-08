В Ленобласти вспыхнул мощный пожар в продуктовом магазине
В поселке Ушаки в Ленинградской области загорелся продуктовый магазин. Об этом в ночь на 8 июня пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на очевидцев.
Сильное пламя охватило крышу здания. По предварительным данным, внутри никого не было, информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают спасатели, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что 25-летняя москвичка, которая уехала в Таиланд на заработки, а затем исчезла, нашлась. Девушка голой рухнула с высоты на чужой дом и проломила крышу в здании, получив раны. Сейчас ей вменяют сразу несколько статей тайского УК, однако через некоторое время после падения россиянка перестала говорить и кого-либо узнавать. Родственники подозревают, что ее могли накачать запрещенными веществами.
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