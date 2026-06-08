ВСУ понесли колоссальные потери под Белопольем в Сумской области
В российских силовых структурах заявили, что украинские десантники из 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады понесли большие потери в районе Белополья в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что такой вывод сделали после анализа некрологов противников. По его словам, счет потерь идет на сотни.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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