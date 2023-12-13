Убийца депутата Старовойтовой передумал выходить по УДО

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Осужденный за убийство депутата Галины Старовойтовой Виталий Акишин отказался выйти из колонии по УДО. Об этом сообщает пресс-служба Колпинского районного суда Санкт-Петербурга.
Из-за чего заключенный отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении неизвестно. Акишин принес извинения суду и объяснил свой поступок форс-мажором.
В настоящее время ходатайство об отзыве УДО зарегистрировано в суде.
Парламентарий Галина Старовойт была убита в 1998 году. Причиной расправы над женщиной стала ее политическая деятельность. Акишин, который проходил по делу организатором и исполнителем, приговорен к 23,5 годам лишения свободы.
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В настоящее время ходатайство об отзыве УДО зарегистрировано в суде.
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Анастасия Крестьянова